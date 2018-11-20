Аэропорт Пхукета получил награду за лучшие общественные туалеты

Туалеты в международном аэропорту Пхукета были удостоены ежегодной награды Минздрава «Лучшие общественные туалеты 2018».

Новости Пхукета

20 Ноября 2018, 10:00 AM

Фото: Airports of Thailand (AoT)

Церемония награждения состоялась 19 ноября в отеле Richmond Hotel. Этот день официально объявлен ООН Всемирным днем туалета в целях стимулирования работы по улучшению санитарной ситуации на планете. По данным ООН, больше половины населения Земли нуждается в повышении санитарной безопасности.

Награду представителям пхукетского аэропорта вручил заместитель министра здравоохранения Тхават Сунтараджан. Господин Сунтараджан отметил «чистоту, доступность и удобство» туалетов в аэропорту.

Отметим, что общественные туалеты Пхукета не первый раз попадают в поле зрения СМИ. Так в январе 2017 года министр транспорта Аркхом Термпиттаяпайсит лично инспектировал уборные в аэропорту после того, как ему стало известно о жалобах на их неудовлетворительное состояние. Причина, по словам министра, заключалась в том, что сотрудники аэропорта использовали неподходящие чистящие средства.

При этом в том же году администрация Пхукета получила три награды регионального уровня за качество общественных туалетов: лучший туалет в государственном учреждении (муниципалитет Патонга, первое место), лучший туалет в парке (общественный парк у муниципалитета Вичита, первое место) и лучший туалет на автозаправке (АЗС Shell в Май-Кхао, второе место).