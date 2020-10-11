Аэропорт Пхукета подвел итоги года и отметил 32-летие

Международный аэропорт Пхукета подвел итоги фискального 2020 года, завершившегося 30 сентября. Статистика по обслуживанию рейсов и пассажиров такова, что из 12 месяцев аэропорт по факту проработал лишь шесть. Неизменными остались лишь высокие выплаты местным жителям за шум от самолетов.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Октября 2020, 02:32 PM

Аэропорт Пхукета отметил 32-летие. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как отметил на пресс-конференции генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу, за 2020 фискальный год объем выплаченных компенсаций превысил 1,17 млрд бат.

«К настоящему моменту 63 домохозяйства получили компенсации в полном объеме, выплаты еще 536 домохозяйствам продолжаются», – отметил госпожин Чуангчу в 32-летнюю годовщину работы аэропорта.

Генеральный менеджер пояснил, что компенсации выплачиваются в рамках плана по ответственному и устойчивому развитию аэропорта. Как подчеркнул господин Чуангчу, госкорпорация

Airports of Thailand не только занимается развитием своего бизнеса и смежных бизнесов, но и принимает во внимание цели социальной ответственности.

Статистика по приему и отправке рейсов при этом неутешительная. За период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года аэропорт обслужил 59,6 тыс. рейсов, что на 48,7% ниже показателя за аналогичный период предыдущего фискального года. Международных рейсов было принято и отправлено 30,2 тыс. (спад на 52,45), внутренних – 29,4 тыс. (спад на 43,4%).

Общий пассажиропоток составил 9,1 млн человек (спад на 49,1%). Из них пассажирами международных рейсов было 5,2 млн человек (спад на 50,3%), а пассажирами внутренних – 4 млн (спад на 47,4%).

Из хороших новостей господин Чуангчу отметил, что из бюджета 2020 года было оплачено обустройство нового зала регистрации для пассажиров «из туристических групп». Господин Чуангчу назвал этот апгрейд остров необходимым развитием, «нацеленным на уменьшения плотности пассажиров в терминале международных рейсов».

«Международный аэропорт Пхукета продолжит развитие с тем, чтобы достичь цели в 18 млн обслуживаемых пассажиров в год», – заверил господин Чуангчу.

Коснулся генеральный менеджер и вопроса о пробном открытии аэропорта для приема зарубежных туристов по специальным туристическим визам. По словам господина Чуангчу, уже разработаны все необходимые протоколы эпидемиологической безопасности и налажено взаимодействие с местным властями.

«У нас оборудована стационарная лаборатория и есть мобильные лаборатории для тестирования туристов на коронавирус, когда страна откроется», – отметил господин Чуангчу.







