Аэропорт Пхукета подтвердил задержание россиянина по запросу США

По словам полковника Йонгсты, россиянин был задержан в 13:30 среды, 28 ноября, при вылете с Пхукета (посольство РФ ранее сообщало, что россиянина задержали сразу после прилета).
«Я получил уведомление провести совместно с туристической полицией задержание 33-летнего Антона Богданова, находившегося на Пхукете на отдыхе. Сейчас в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом процедуры», – заявил полковник.
«Туристическая полиция обнаружила его вместе со спутницей в зале вылета, откуда он должен был отправиться в свою страну», – добавил офицер.
Полковник Йонгста заявил, что и Богданов, и его спутница были отправлены в Бангкок. Подробностей дела против россиянина офицер не раскрыл.
«Я не могу ничего сказать о детях ареста», – заявил он.
При этом офицер подчеркнул, что никаких законов Таиланда россиянин не нарушал, его задержание связано исключительно с полученным от США запросом на экстрадицию.