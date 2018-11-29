Аэропорт Пхукета подтвердил задержание россиянина по запросу США

Начальник иммиграционной службы пхукетского аэропорта Супачок Йонгста подтвердил «Новостям Пхукета» задержание россиянина Андрея Богданова по запросу США.

Таньялак Сакут

По словам полковника Йонгсты, россиянин был задержан в 13:30 среды, 28 ноября, при вылете с Пхукета (посольство РФ ранее сообщало, что россиянина задержали сразу после прилета).

«Я получил уведомление провести совместно с туристической полицией задержание 33-летнего Антона Богданова, находившегося на Пхукете на отдыхе. Сейчас в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом процедуры», – заявил полковник.

«Туристическая полиция обнаружила его вместе со спутницей в зале вылета, откуда он должен был отправиться в свою страну», – добавил офицер.

Полковник Йонгста заявил, что и Богданов, и его спутница были отправлены в Бангкок. Подробностей дела против россиянина офицер не раскрыл.

«Я не могу ничего сказать о детях ареста», – заявил он.

При этом офицер подчеркнул, что никаких законов Таиланда россиянин не нарушал, его задержание связано исключительно с полученным от США запросом на экстрадицию.