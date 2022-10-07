Аэропорт Пхукета подтвердил возобновление прямых рейсов из России

Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод подтвердил возобновление прямых рейсов из России в конце октября. Он заявил, что о готовности заново начать полеты сообщили три авиакомпании, однако их названий не привел.

Новости Пхукета

Господин Танод выступил перед прессой 7 октября в связи с празднованием 34-летия работы аэропорта. Генеральный менеджер отметил, что на фоне улучшения эпидемиологической обстановки постепенно возвращается и пассажиропоток, за январь-август аэропорт обслужил порядка 9,2 тыс. рейсов и 849,1 тыс. пассажиров.

С конца октября намерены возобновить рейсы на Пхукет, по словам господина Танода, три российских авиакомпании. Как писали «Новости Пхукета» ранее, полеты уже анонсировали «Аэрофлот» (регулярные рейсы) и ИКАР (чартеры PEGAS Touristik). Третьей авиакомпанией может стать S7, у которой уже появились билеты на рейсы в Бангкок с 2 ноября.

По прогнозу господина Танода, с конца года можно ожидать возобновления авиасообщения с Китаем, но в данном случае все зависит от воли Пекина, который до сих пор придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Прогноз господина Танода по пассажиропотоку на следующий год – 13 млн человек. Это сопоставимо с докризисными показателями. В частности, в 2019 году был зафиксирован исторический максимум в 18 млн пассажиров.

В связи с днем рождения аэропорт заверил, что намерен продолжать двигаться вперед и продолжать не только профильную деятельность в авиации, но и работу на благо общества и окружающей среды. В аэропорту заявили, что он вступает в 35-й год под девизом «Безопасность – стандарт. Сервис – сердце».

При этом господин Танод признал, что у аэропорта бывают сложные моменты. В качестве примера он привел экстренный ремонт полосы, который привел к задержкам и перенаправлениям рейсов. Последний скандал с высаживанием туристов из «неправильного» такси господин Танод не упомянул.