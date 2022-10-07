Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Аэропорт Пхукета подтвердил возобновление прямых рейсов из России

Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод подтвердил возобновление прямых рейсов из России в конце октября. Он заявил, что о готовности заново начать полеты сообщили три авиакомпании, однако их названий не привел.

Новости Пхукета

8 Октября 2022, 09:00 AM
Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета отмечает 34-летие. Фото: PR Phuket

Господин Танод выступил перед прессой 7 октября в связи с празднованием 34-летия работы аэропорта. Генеральный менеджер отметил, что на фоне улучшения эпидемиологической обстановки постепенно возвращается и пассажиропоток, за январь-август аэропорт обслужил порядка 9,2 тыс. рейсов и 849,1 тыс. пассажиров.

С конца октября намерены возобновить рейсы на Пхукет, по словам господина Танода, три российских авиакомпании. Как писали «Новости Пхукета» ранее, полеты уже анонсировали «Аэрофлот» (регулярные рейсы) и ИКАР (чартеры PEGAS Touristik). Третьей авиакомпанией может стать S7, у которой уже появились билеты на рейсы в Бангкок с 2 ноября.

По прогнозу господина Танода, с конца года можно ожидать возобновления авиасообщения с Китаем, но в данном случае все зависит от воли Пекина, который до сих пор придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Прогноз господина Танода по пассажиропотоку на следующий год – 13 млн человек. Это сопоставимо с докризисными показателями. В частности, в 2019 году был зафиксирован исторический максимум в 18 млн пассажиров.

В связи с днем рождения аэропорт заверил, что намерен продолжать двигаться вперед и продолжать не только профильную деятельность в авиации, но и работу на благо общества и окружающей среды. В аэропорту заявили, что он вступает в 35-й год под девизом «Безопасность – стандарт. Сервис – сердце».

При этом господин Танод признал, что у аэропорта бывают сложные моменты. В качестве примера он привел экстренный ремонт полосы, который привел к задержкам и перенаправлениям рейсов. Последний скандал с высаживанием туристов из «неправильного» такси господин Танод не упомянул.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Клубы Пхукет-Тауна проверили после жалобы на наркотики
Ярмарки доступных товаров Lot 20 продолжаются на Пхукете
Глава полиции: Правила владения оружием требуют ревизии
Приятель украл у жителя Пхукета золота на 270 тыс. бат
Губернатор провел совещание в связи с расстрелом детей в Нонг-Буа-Лампху
На следующей неделе Таиланд ждут безалкогольное 10 октября и нерабочие 13-14 октября
В Старом городе провели противомоскитную обработку
Таиланд поднял сбор за посещение Пхи-Пхи и других нацпарков
Най-Янг останется 6 октября без света
Пхукет простился с китайскими богами
Четыре китайца оказались ночью посреди залива Пханг-Нга на дрейфующем судне
В Камале убрали придорожную свалку
Прощание с Андреем Володиным
Пхукет готовится к финальному шествию Вегетарианского фестиваля
Два водителя такси оштрафованы в связи с конфронтацией в Камале

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 