Аэропорт Пхукета подтвердил новое повреждение ВПП

Международный аэропорт Пхукета подтвердил, что причиной срыва графика полетов 17 августа стала очередная трещина в покрытии взлетно-посадочной полосы. Профильные службы осуществили оперативный ремонт, но не более того. Для предотвращения новых инцидентов нужно проводить большой ремонт, а этому мешает загруженность воздушной гавани. Аэропорт до сих пор не возобновил ночную работу, но и этих часов не хватает.

Новости Пхукета

18 Августа 2023, 09:00 AM

Аэропорт Пхукета в четверг, 17 августа. Фото: Autsajan Werakittiyaporn / Phuket Info Center

О том, что причиной сбоя в аэропорту стало новое повреждение полосы, сообщил вечером 17 августа пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket). Публикация ссылается на объяснения, данные госкорпораций Airports of Thailand (AOT), но сама она не размещала его на своих страницах.

PR Phuket подтвердила, что повреждение полосы было выявлено «примерно в 12:34». Дефект сделал невозможным прием прилетающих самолетов. Ремонт завершился в к 14:15.

В публикации не говорится о том, сколько рейсов было затронуто. Из данных FlightRadar24 следует, что сбой вызвал задержки нескольких десятков рейсов, причем пять лайнеров были перенаправлены в другие аэропорты или вернулись в города вылета.

Сбой вызвал цепную реакцию, поскольку из-за не принятых вовремя бортов не могли сесть по расписанию другие. То же самое происходило и с отправлявшимися с Пхукета рейсами. В частности, с задержкой приземлился самолет Azur Air из Иркутска. Вылет этого лайнера в Красноярск также был отложен.

«У аэропорта уже есть план по ремонту полосы, который даст постоянный результат. План в процессе проработки, поскольку закрытие полосы на долгое время трудно осуществить из-за необходимости постоянно принимать и отправлять рейсы», – заявил PR Phuket.

Официальные лица не назвали никаких сроков осуществления упомянутого полноценного ремонта. При этом турбизнес ранее указывал, что даже нынешний простой аэропорта в ночные часы сдерживает рост турпотока, поскольку именно ночными слотами пользовались до пандемии авиаперевозчики из Китая. Сейчас эти слоты недоступны, поскольку ночью производятся работы на взлетно-посадочной полосе.