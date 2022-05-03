Аэропорт Пхукета ожидает удвоения прибытий из-за рубежа после 1 мая

Число зарубежных прибытий на Пхукет после 1 мая должно составлять не менее 5 тыс. человек в день, заявил генеральный менеджер пхукетского аэропорта Мончай Танод. Если прогноз сбудется, то это будет обозначать двукратное увеличение числа прибытий в сравнении с январем-апрелем.

Новости Пхукета

Прибытия на Пхукет с января по апрель включительно. Фото: PR Phuket

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на Министество транспорта, 1 мая Phuket International Airport принял 4 тыс. пассажиров из-за рубежа (27 международных рейсов), еще 17 тыс. прибыли через банкгкокский Suvarnabhumi (96 рейсов). Всего за день, по словам господина Танода, аэропорт Пхукета должен был принять в районе 4,4 тыс. пассажиров, однако итоговые цифры Phuket Reopening Daily Report за 1 мая пока не опубликованы.

Господин Танод лично встретился пассажиров 1 рейса, прибывших на остров по новым правилам. Речь идет о рейсе QR842 авиакомпании Qatar Airways, который совершил посадку в 6:55 утра.

«В среднем на этом месяц в расписании стоят около 27 прибыващих международных рейсов в день», – заявил господин Танод.

«После этого число прибывающих на Пхукет туристов, как ожидается, будет не менее 5 тыс. в день», – добавил он.

Сотрудники пхукетского аэропорта заявили, что почувствовали оживление трафика 1 мая. Уровень загрузки, по их словам, вырос. Хотя по допандемийным меркам показатель в 4,4 тыс.считался бы нихким.

Тем временем официальные лица подвели итоги первых четырех месяцев 2022 года. Согласно последнему Phuket Reopening Daily Report, опубликованному вечером 1 мая, с начала года остров принял чуть более полумиллиона пассажиров из-за рубежа.

Общие прибытия с начала года:

Апрель – 80767 пассажиров;

Март – 72205 пассажиров;

Январь и февраль – 166466 пассажиров;

Итого – 321438 пассажиров.

Средние суточные прибытия:

Апрель – 2692 пассажира в день;

Март – 2329 пассажиров в день;

Январь и февраль – 2821 пассажир в день;

Итого – 2678 пассажиров в день.

Таким образом, если прогнозы генерального менеджера Танода окажутся верными, можно будет говорить об удвоение суточного пассажиропотока, который пока что в последние два месяца демонстрировал спад в сравнении с январем и февралем.