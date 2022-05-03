Аэропорт Пхукета ожидает удвоения прибытий из-за рубежа после 1 мая

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на Министество транспорта, 1 мая Phuket International Airport принял 4 тыс. пассажиров из-за рубежа (27 международных рейсов), еще 17 тыс. прибыли через банкгкокский Suvarnabhumi (96 рейсов). Всего за день, по словам господина Танода, аэропорт Пхукета должен был принять в районе 4,4 тыс. пассажиров, однако итоговые цифры Phuket Reopening Daily Report за 1 мая пока не опубликованы.
Господин Танод лично встретился пассажиров 1 рейса, прибывших на остров по новым правилам. Речь идет о рейсе QR842 авиакомпании Qatar Airways, который совершил посадку в 6:55 утра.
«В среднем на этом месяц в расписании стоят около 27 прибыващих международных рейсов в день», – заявил господин Танод.
«После этого число прибывающих на Пхукет туристов, как ожидается, будет не менее 5 тыс. в день», – добавил он.
Сотрудники пхукетского аэропорта заявили, что почувствовали оживление трафика 1 мая. Уровень загрузки, по их словам, вырос. Хотя по допандемийным меркам показатель в 4,4 тыс.считался бы нихким.
Тем временем официальные лица подвели итоги первых четырех месяцев 2022 года. Согласно последнему Phuket Reopening Daily Report, опубликованному вечером 1 мая, с начала года остров принял чуть более полумиллиона пассажиров из-за рубежа.
Общие прибытия с начала года:
- Апрель – 80767 пассажиров;
- Март – 72205 пассажиров;
- Январь и февраль – 166466 пассажиров;
- Итого – 321438 пассажиров.
Средние суточные прибытия:
- Апрель – 2692 пассажира в день;
- Март – 2329 пассажиров в день;
- Январь и февраль – 2821 пассажир в день;
- Итого – 2678 пассажиров в день.
Таким образом, если прогнозы генерального менеджера Танода окажутся верными, можно будет говорить об удвоение суточного пассажиропотока, который пока что в последние два месяца демонстрировал спад в сравнении с январем и февралем.