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Аэропорт Пхукета отработал действия при крушении самолета в море

В среду, 10 июля, на Пхукете прошли новые учения спасателей и сотрудников других экстренных служб. В этот раз отрабатывались действия при чрезвычайном происшествии при посадке самолета в пхукетском аэропорту.

Новости Пхукета

11 Июля 2019, 03:48 PM
Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Фото: Международный аэропорт Пхукета

Согласно сценарию учений, турбовинтовой самолет ATR 72 с 30 пассажирами и членами экипажа на борту не смог совершить посадку в сложных метеоусловиях и рухнул в море примерно в 2 км от побережья Пхукета.

Участники учений отработали действия по эвакуации выживших пассажиров и оказанию им помощи. Отдельный акцент был сделан на координации между различными ведомствами, которым пришлось бы реагировать на ситуацию, если бы подобный инцидент произошел в реальности.

Подводя итоги мероприятия, генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу назвал прошедшие учения успешными. Господин Чуангчу отметил, что все задействованные в тренировке службы работали в соответствии с нормативами и стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Фотоотчет с учений можно найти здесь.

 

 

 

 

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