Аэропорт Пхукета отпраздновал день рождения

В пятницу, 6 октября, в международном аэропорту Пхукета прошли торжества, приуроченные к его 35-летию. Выступая на мероприятии, генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод провозгласил начало новой эры в туризме на побережье Андаманского моря в связи с расширением пхукетского комплекса и строительством нового аэропорта в провинции Пханг-Нга. Ни тот, ни другой проект новыми не являются, но при поддержке премьер-министра Сеттхи Тхависина оба должны быть ускорены.

Новости Пхукета

Phuket International Airport отсчитывает свой возраст с церемонии официального открытия в октябре 1988 года, хотя к тому моменту аэропорт на Пхукете не только существовал несколько десятилетий, но не менее дюжины лет являлся в полном смысле международным.

В 1988 году номинальная пропускная способность аэропорта составляла 6,5 млн пассажиров в год. По некой причине, и Департамент аэропортов, и госкорпорация Airports of Thailand всегда говорят именно о годовой пропускной способности, хотя очевидно, что в низкий и в высокий сезон нагрузка на аэропорты разная.

Кроме того, номинальная пропускная способность слабо соотносится с реальным пассажиропотоком. Phuket International Airport большую часть своей истории занимается «догоняющими апгрейдами», то есть работает за пределами номинальных показателей, хотя ни к какому транспортному коллапсу это не приводит. Заметная пассажирам перегрузка терминалов возникает исключительно при совпадении отдельных факторов, таких как сбой графика полетов из-за погодных условий или какого-либо инцидента.

До 2016 года аэропорт Пхукета располагал всего одним терминалом, который сейчас выполняет функции внутреннего – Domestic Terminal. В какой-то момент у него появилось дополнение в виде так называемого Terminal X, который взял на себя часть чартерных рейсов.

В 2016 году состоялось открытие отдельного терминала международных рейсов – International Terminal. Пропускная способность выросла до 12,5 млн пассажиров в год, но создать какой-либо запас на будущее не удалось. Непосредственно в 2016 году комплекс по факту отправил и принял гораздо больше пассажиров – свыше 15 млн.

В следующие годы пассажиропоток продолжил расти, хотя перегрузка происходила, разве что, на пунктах паспортного контроля по прибытию, когда на Пхукет с коротким интервалом прибывали сразу несколько зарубежных рейсов и сотни туристов одновременно устремлялись к сотрудникам Иммиграционного бюро.

Здесь уместно отметить еще одну особенность Phuket International Airport – его «межведомственность». До 2002 года оператором комплекса выступал Департамент гражданской/коммерческой авиации, сейчас носящий название Департамента аэропортов. В 2002 году оператором стала госкорпорация Airports of Thailand (AoT) в лице своего пхукетского филиала (AoT Phuket).

Сотрудников паспортного контроля туристы в обиходе именуют «пограничниками» или «таможенниками», что неверно. Пограничная служба в Таиланде есть (и даже не одна), но к аэропорту она отношения не имеет, а занимается именно границами.

Таможенники, то есть сотрудники Департамента таможни, в аэропорту есть, но они занимаются именно таможенными вопросами. Паспортный контроль в аэропорту осуществляют сотрудники Иммиграционного бюро, которое является одним из структурных подразделений Королевской полиции Таиланда.

Причем их сфера полномочий – это разрешения на пребывание в стране по визе или по безвизовому режиму. Тогда как сами визы находятся в сфере ответственности Министерства иностранных дел.

Управляющая аэропортом госкорпорация AoT – это именно публичная компания, а не государственное ведомство. Контрольный пакет в размере 70% акций держит Министерство финансов, а остальные принадлежат частным акционерам.

Причем характерно, что нынешний глава правительства Сеттха Тхависин совмещает эту должность с должность главы Минфина, с чем отчасти и связаны надежды на то, что сейчас проекты АоТ могут получить ускоренное развитие.

В случае с Phuket International Airport речь идет об увеличении пропускной способности до 18 млн пассажиров в год к 2027 году. Это опять не позволит создать запаса на будущее, но будет больше соответствовать реальному пассажиропотоку. В нынешнем 2023 году показатель составит не меньше 13-14 млн пассажиров.