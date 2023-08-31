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Аэропорт Пхукета откроется для сторонних такси с 1 сентября

Водители Grab, Hello Phuket и других мобильных сервисов смогут беспрепятственно брать пассажиров в аэропорту Пхукета с 1 сентября. Изменение политики подтвердил директор аэропорта Мончай Танод. Решение было озвучено сразу после визита на Пхукет нового премьер-министра Таиланда Сеттхи Тхависина.

31 Августа 2023, 11:38 AM

«Аэропорт Пхукета получил указания ввести новые транспортные решения для удобства пассажиров. Это направлено на удовлетворение потребностей внутренних и зарубежных туристов и соответствует изменениям географии туризма на Пхукете», – заявил господин Танод на пресс-конференции 30 августа.

Зона для стоянки такси мобильных сервисов будет организована между терминалами внутренних и международных рейсов. Запросы на работу в аэропорту подали четыре мобильных сервиса ‒ Grab, Asia Cab, Hello Phuket и AirAsia SuperApp.

 

 

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