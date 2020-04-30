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Аэропорт Пхукета останется закрытым еще на две недели

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана распорядился оставить аэропорт Пхукета закрытым до 15 мая включительно.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 01:59 PM
Аэропорт Пхукета откроется не раньше 16 апреля. Фото: АоТ

Аэропорт Пхукета откроется не раньше 16 апреля. Фото: АоТ

О соответствующем решении было объявлено на пхукетской странице госкорпорации Airports of Thailand (AoT) в Facebook во второй половине дня 29 апреля. Таким образом ожидающееся 1 мая возобновление внутренних авиаперевозок в стране Пхукета не коснется.

Как говорится в уведомлении АоТ, Пхукеткий комитет по эпидемиологии единогласно поддержал продление запрета на работу аэропорта.

В качестве аргументов было приведено то, что «Пхукет является вторым регионом в стране по числу заболевших коронавирусом и первым по числу зараженных на душу населения. Даже хотя количество заражений идет на спад, подтвержденные случаи появляются каждый день [sic] во многих районах Пхукета [sic]».

Отметим, что авиакомпании AirAsia и Nok Air еще на прошлой неделе начали подготовку к возобновлению полетов по маршрутам внутри страны и анонсировали рейсы с Пхукета в Бангкок. На момент подготовки материала авиакомпании еще не прокомментировали последнее решение губернатора.

На выполнении вывозных рейсов в Россию решение главы провинции не отразится. Следующий из таких рейсов запланирован на утро 1 мая.

 

 

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