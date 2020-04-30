Аэропорт Пхукета останется закрытым еще на две недели

О соответствующем решении было объявлено на пхукетской странице госкорпорации Airports of Thailand (AoT) в Facebook во второй половине дня 29 апреля. Таким образом ожидающееся 1 мая возобновление внутренних авиаперевозок в стране Пхукета не коснется.
Как говорится в уведомлении АоТ, Пхукеткий комитет по эпидемиологии единогласно поддержал продление запрета на работу аэропорта.
В качестве аргументов было приведено то, что «Пхукет является вторым регионом в стране по числу заболевших коронавирусом и первым по числу зараженных на душу населения. Даже хотя количество заражений идет на спад, подтвержденные случаи появляются каждый день [sic] во многих районах Пхукета [sic]».
Отметим, что авиакомпании AirAsia и Nok Air еще на прошлой неделе начали подготовку к возобновлению полетов по маршрутам внутри страны и анонсировали рейсы с Пхукета в Бангкок. На момент подготовки материала авиакомпании еще не прокомментировали последнее решение губернатора.
На выполнении вывозных рейсов в Россию решение главы провинции не отразится. Следующий из таких рейсов запланирован на утро 1 мая.