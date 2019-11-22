Аэропорт Пхукета остался без основной линии энергоснабжения по вине водителя грузовика

Пассажирам международного аэропорта Пхукета пришлось попотеть в ожидании рейсов, после того как грузовик протаранил мачту электропередач в Май-Кхао и тем самым оставил комплекс без основного источника энергоснабжения. Резервное питание, как оказалось, не предполагает полноценной работы системы кондиционирования воздуха.

Иккапоп Тхонгтуб

Международный аэропорт Пхукета перешел на резервные источники питания около 14:00 пятницы, 22 ноября. Основное энергоснабжение было прервано после того, как грузовик протаранил мачту магистральной линии электропередач (115 кВ) на Thepkrasattri Rd., оставив без света значительную часть тамбонов Май-Кхао, Саку и Тхепкрасаттри.

PR-cлужба аэропорта заверила, что переход на резервное энергоснабжение не сказался на расписании полетов, однако с отключением основного канала прекратили работу главные кондиционеры, ввиду чего температура воздуха в терминалах повысилась.

«Мы располагаем собственными генераторами в качестве резервного источника электричества, но они питают только ключевые системы и ключевые зоны аэропорта. В залах есть небольшие кондиционеры, которые также работают и без основной линии питания, но внутри все равно жарче обычного», – заявила сотрудница PR-службы аэропорта в беседе с The Phuket News.

«Мы просим извинить нас за неудобства», – добавила она.

В полиции Таланга корреспонденту редакции сообщили, что водитель сбившего столб грузовика выжил в аварии, но получил травмы. Управлявший автомобилем 29-летний Сарут Чосагун после происшествия был доставлен Thalang Hospital.