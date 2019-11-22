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Аэропорт Пхукета остался без основной линии энергоснабжения по вине водителя грузовика

Пассажирам международного аэропорта Пхукета пришлось попотеть в ожидании рейсов, после того как грузовик протаранил мачту электропередач в Май-Кхао и тем самым оставил комплекс без основного источника энергоснабжения. Резервное питание, как оказалось, не предполагает полноценной работы системы кондиционирования воздуха.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Ноября 2019, 03:55 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Международный аэропорт Пхукета перешел на резервные источники питания около 14:00 пятницы, 22 ноября. Основное энергоснабжение было прервано после того, как грузовик протаранил мачту магистральной линии электропередач (115 кВ) на Thepkrasattri Rd., оставив без света значительную часть тамбонов Май-Кхао, Саку и Тхепкрасаттри.

PR-cлужба аэропорта заверила, что переход на резервное энергоснабжение не сказался на расписании полетов, однако с отключением основного канала прекратили работу главные кондиционеры, ввиду чего температура воздуха в терминалах повысилась.

«Мы располагаем собственными генераторами в качестве резервного источника электричества, но они питают только ключевые системы и ключевые зоны аэропорта. В залах есть небольшие кондиционеры, которые также работают и без основной линии питания, но внутри все равно жарче обычного», – заявила сотрудница PR-службы аэропорта в беседе с The Phuket News.

«Мы просим извинить нас за неудобства», – добавила она.

В полиции Таланга корреспонденту редакции сообщили, что водитель сбившего столб грузовика выжил в аварии, но получил травмы. Управлявший автомобилем 29-летний Сарут Чосагун после происшествия был доставлен Thalang Hospital.

 

 

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