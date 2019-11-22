Аэропорт Пхукета остался без основной линии энергоснабжения по вине водителя грузовика

Международный аэропорт Пхукета перешел на резервные источники питания около 14:00 пятницы, 22 ноября. Основное энергоснабжение было прервано после того, как грузовик протаранил мачту магистральной линии электропередач (115 кВ) на Thepkrasattri Rd., оставив без света значительную часть тамбонов Май-Кхао, Саку и Тхепкрасаттри.
PR-cлужба аэропорта заверила, что переход на резервное энергоснабжение не сказался на расписании полетов, однако с отключением основного канала прекратили работу главные кондиционеры, ввиду чего температура воздуха в терминалах повысилась.
«Мы располагаем собственными генераторами в качестве резервного источника электричества, но они питают только ключевые системы и ключевые зоны аэропорта. В залах есть небольшие кондиционеры, которые также работают и без основной линии питания, но внутри все равно жарче обычного», – заявила сотрудница PR-службы аэропорта в беседе с The Phuket News.
«Мы просим извинить нас за неудобства», – добавила она.
В полиции Таланга корреспонденту редакции сообщили, что водитель сбившего столб грузовика выжил в аварии, но получил травмы. Управлявший автомобилем 29-летний Сарут Чосагун после происшествия был доставлен Thalang Hospital.