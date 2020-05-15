Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) пересмотрело вчерашнее решение об открытии международного аэропорта Пхукета с 16 мая. Аэропорт остается закрытым на неопределенный срок.

Новости Пхукета

15 Мая 2020, 06:08 PM

Аэропорт Пхукета остается закрытым на неопределенный срок. Фото: СААТ

Приказ о продлении закрытия аэропорта был подписан главой САА Чалой Сукманопом сегодня (15 мая).

«Хотя Пхукету удается эффективно контролировать и предотвращать распространение COVID-19, ситуация по прежнему считается связанной с риском и требующей постоянного мониторинга для борьбы с распространением болезни на другие регионы и повторной вспышки на Пхукете», – приводится в приказе аргумент в пользу продления закрытия аэропорта.

В документе не содержится даты возможного возобновления работы аэропорта. Комплекс остается закрытым до особого уведомления.

Напомним, что с 3 апреля Пхукет не принимает коммерческих рейсов. Посадка и вылет разрешены лишь особым бортам. При этом в число разрешенных входят вывозные рейсы, на которых власти России эвакуируют из Таиланда граждан РФ.