Аэропорт Пхукета остается закрытым на неопределенный срок

Приказ о продлении закрытия аэропорта был подписан главой САА Чалой Сукманопом сегодня (15 мая).
«Хотя Пхукету удается эффективно контролировать и предотвращать распространение COVID-19, ситуация по прежнему считается связанной с риском и требующей постоянного мониторинга для борьбы с распространением болезни на другие регионы и повторной вспышки на Пхукете», – приводится в приказе аргумент в пользу продления закрытия аэропорта.
В документе не содержится даты возможного возобновления работы аэропорта. Комплекс остается закрытым до особого уведомления.
Напомним, что с 3 апреля Пхукет не принимает коммерческих рейсов. Посадка и вылет разрешены лишь особым бортам. При этом в число разрешенных входят вывозные рейсы, на которых власти России эвакуируют из Таиланда граждан РФ.