Аэропорт Пхукета опубликовал график полетов на март

Международный аэропорт Пхукета озвучил мартовский график внутренних и международных рейсов. Российские и европейские авиакомпании в расписании пока присутствуют, но это может и измениться на фоне санкционного противостояния между Россией и западом.

Новости Пхукета

5 Марта 2022, 01:53 PM

Фото: Phuket Info Center

В четверг, 3 марта, график полетов опубликовал Phuket Info Center, официальный канал Министерства внутренних дел по связям с общественностью. Ознакомиться с расписанием можно через QR-коды или по следующим ссылкам: внутренние рейсы, международные рейсы.

В сообщении Phuket Info Center отдельно указывается, что в расписании возможны изменения без предварительного уведомления.

Согласно текущему расписанию, внутренние рейсы в марте должны выполнять восемь авиакомпаний:

1. Thai Smile – 114 рейсов в неделю

2. Thai Lion Air – 50 рейсов в неделю

3. Bangkok Airways – 114 рейсов в неделю

4. Thai AirAsia – 142 рейса в неделю

5. Nok Air – 32 рейса в неделю

6. Thai VietJet – 141 рейс в неделю

7. THAI Airways – 12 рейсов в неделю

8. Thai AirAsia X – 2 рейса в неделю

Всего запланировано по 2444 рейсов еженедельно.

На международным направлениях работу должна осуществлять 21 авиакомпания:

1. Singapore Airlines – 28 рейсов в неделю

2. Ethihad Airways – 28 рейсов в неделю

3. Emirates – 36 рейсов в неделю

4. El Al – 8 рейсов в неделю

5. Qatar Airways – 56 рейсов в неделю

6. THAI Airways – 36 рейсов в неделю

7. Jet Star Asia – 8 рейсов в неделю

8. Scoot Tiger Airways – 14 рейсов в неделю

9. Finn Air – 14 рейсов в неделю

10. Air Astana – 10 рейсов в неделю

11. Siberia Airlines – 14 рейсов в неделю

12. Aeroflot Russian Airlines – 6 рейсов в неделю

13. Edelweiss Air – 4 рейсов в неделю

14. Air Asia Berhad – 4 рейса в неделю

15. Turkish Airlines – 4 рейса в неделю

16. TUI Fly Nordic – 4 рейса в неделю

17. Malaysia Airlines – 4 рейса в неделю

18. Jet Star Airways – 12 рейсов в неделю

19. TUI Airways – 2 рейса в неделю

20. Ural Airlines – 6 рейсов в неделю

21. Thai VietJet – 7 рейсов в неделю

Всего запланировано по 2444 рейса еженедельно.