Аэропорт Пхукета опубликовал график полетов на март

В четверг, 3 марта, график полетов опубликовал Phuket Info Center, официальный канал Министерства внутренних дел по связям с общественностью. Ознакомиться с расписанием можно через QR-коды или по следующим ссылкам: внутренние рейсы, международные рейсы.
В сообщении Phuket Info Center отдельно указывается, что в расписании возможны изменения без предварительного уведомления.
Согласно текущему расписанию, внутренние рейсы в марте должны выполнять восемь авиакомпаний:
1. Thai Smile – 114 рейсов в неделю
2. Thai Lion Air – 50 рейсов в неделю
3. Bangkok Airways – 114 рейсов в неделю
4. Thai AirAsia – 142 рейса в неделю
5. Nok Air – 32 рейса в неделю
6. Thai VietJet – 141 рейс в неделю
7. THAI Airways – 12 рейсов в неделю
8. Thai AirAsia X – 2 рейса в неделю
Всего запланировано по 2444 рейсов еженедельно.
На международным направлениях работу должна осуществлять 21 авиакомпания:
1. Singapore Airlines – 28 рейсов в неделю
2. Ethihad Airways – 28 рейсов в неделю
3. Emirates – 36 рейсов в неделю
4. El Al – 8 рейсов в неделю
5. Qatar Airways – 56 рейсов в неделю
6. THAI Airways – 36 рейсов в неделю
7. Jet Star Asia – 8 рейсов в неделю
8. Scoot Tiger Airways – 14 рейсов в неделю
9. Finn Air – 14 рейсов в неделю
10. Air Astana – 10 рейсов в неделю
11. Siberia Airlines – 14 рейсов в неделю
12. Aeroflot Russian Airlines – 6 рейсов в неделю
13. Edelweiss Air – 4 рейсов в неделю
14. Air Asia Berhad – 4 рейса в неделю
15. Turkish Airlines – 4 рейса в неделю
16. TUI Fly Nordic – 4 рейса в неделю
17. Malaysia Airlines – 4 рейса в неделю
18. Jet Star Airways – 12 рейсов в неделю
19. TUI Airways – 2 рейса в неделю
20. Ural Airlines – 6 рейсов в неделю
21. Thai VietJet – 7 рейсов в неделю
Всего запланировано по 2444 рейса еженедельно.