Аэропорт Пхукета опроверг сообщения о смертной казни за селфи на пляже Май-Кхао

Генеральный менеджер международного аэропорта Пхукета Тхани Чуангчу опроверг появившиеся в зарубежных СМИ многочисленные публикации о том, что фотосъемка на пляже у взлетно-посадочной полосы карается смертной казнью.

Новости Пхукета

11 Апреля 2019, 06:09 PM

Фото: Крис Хастед и Иккапоп Тхонгтуб

«Селфи или просто фотографирование заходящих на посадку самолетов с пляжа Май-Кхао никакой смертной казнью не карается», – заявил господин Чуангчу в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» и The Phuket News.

Новости в международных СМИ он назвал «неполными», имея в виду, очевидно, что авторы статей не разобрались в том, что прописанная в законе строгая ответственность (вплоть до высшей меры наказания) распространяется только на случаи, когда совершенные человеком действия подвергли серьезной опасности безопасность на воздушном транспорте или привели к еще более тяжким последствиям. Фотосъемка в данную категорию не входит.

«Но если чьи-то действия создадут помехи пилотированию или причинят вред, к примеру пилот будет ослеплен лазерной указкой или помеху самолету создаст дрон, то в таком случае Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) обратится к действующим законам», – заявил господин Чуангчу.

«На мой взгляд, с селфи все в порядке», – добавил он отметив, что сообщения зарубежных СМИ были сочтены в Таиланде настолько нелепыми, что его даже изначально попросили вовсе на них не реагировать. И действительно, официальной реакции CAAT, госкорпорации Airports of Thailand (AoT) и других организаций пока не последовало.

Основанием для публикаций в зарубежных СМИ стали отчеты о совещании по безопасности воздушного транспорта, прошедшего на Пхукете в начале марта. В публикациях о той встрече приводились несколько цитат исполнительного вице-президента АоТ Виджита Кэусайтиама. В одной из них он говорил о проблеме туристов, фотографирующих самолеты из зоны отчуждения. В другой – о запуске дронов и создании других помех воздушному транспорту. Напоминание о том, что за создание угрозы безопасности полетов предусмотрено наказание вплоть до смертной казни, относилось ко второму пункту. В случае с селфи на пляже официальных лиц беспокоит прежде всего безопасность самих туристов, о чем неоднократно заявлялось ранее.

Напомним, что в январе этого года руководство аэропорта озвучило следующие правила нахождения на той части пляжа Май-Кхао, куда выходит ВПП. Эти правила следующие:

1. Запрещено приближаться к забору, ограждающему территорию аэропорта, и забираться на него.

2. Запрещено использование вспышки при фотографировании.

3. Запрещен запуск дронов, квадрокоптеров.

4. Запрещено использование лазерных указок.

5. Запрещен запуск летающих фонариков и воздушных шаров.

О наказании за нарушение запретов ничего сказано не было.



