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Аэропорт Пхукета опроверг фейковую новость о своем открытии с 5 июня

Руководство международного аэропорта Пхукета выступило с заявлением о том, что распространившиеся в соцсетях сообщения об открытии воздушного сообщения с 5 июня не соответствуют действительности.

Новости Пхукета

4 Июня 2020, 12:43 PM
Аэропорт Пхукета опроверг фейковую новость о своем открытии с 5 июня. Фото: АоТ

Аэропорт Пхукета опроверг фейковую новость о своем открытии с 5 июня. Фото: АоТ

«Международный аэропорт Пхукета хотел бы пояснить, что распространяющийся в соцсетях документ [об открытии с 5 июня] – это лишь назначение даты проверки помещений в департаменте технического обслуживания. Информация об открытии аэропорта с 5 числа не соответствует действительности», – заявил пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT).

Госкорпорация добавила, что открытие аэропорта ожидается с 16 июня, если не поступит иных указаний от Управления гражданской авиации (СААТ). Ранее подобное уже происходило.

«Если официальное объявление об открытии будет принято, информация будет донесена до общественности», – заявило руководство аэропорта.


 

 

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