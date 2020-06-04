Руководство международного аэропорта Пхукета выступило с заявлением о том, что распространившиеся в соцсетях сообщения об открытии воздушного сообщения с 5 июня не соответствуют действительности.

Новости Пхукета

4 Июня 2020, 12:43 PM

Аэропорт Пхукета опроверг фейковую новость о своем открытии с 5 июня. Фото: АоТ

«Международный аэропорт Пхукета хотел бы пояснить, что распространяющийся в соцсетях документ [об открытии с 5 июня] – это лишь назначение даты проверки помещений в департаменте технического обслуживания. Информация об открытии аэропорта с 5 числа не соответствует действительности», – заявил пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT).

Госкорпорация добавила, что открытие аэропорта ожидается с 16 июня, если не поступит иных указаний от Управления гражданской авиации (СААТ). Ранее подобное уже происходило.

«Если официальное объявление об открытии будет принято, информация будет донесена до общественности», – заявило руководство аэропорта.





