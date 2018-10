Аэропорт Пхукета официально отказался от «чаевых» на паспортном контроле Глава службы иммиграционной контроля в аэропорту Пхукета подтвердил, что сотрудники ведомства «оставили в прошлом» практику приема «чаевых» от туристов за выполнение своих непосредственных обязанностей. Таньялак Сакут 9 Октября 2018 10:07:41 В беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» полковник Супачок Йонгстар заявил, что «ускоренное» прохождение паспортных и визовых формальностей за деньги ушло в прошлое. «Ускоренное прохождение контроля за дополнительные деньги закончилось. Это уже в прошлом. Прошлое ушло. Нет нужды больше говорить об этом», – заявил полковник Йонгстар. «Наконец-то наш командующий настоял на этом. Ускоренного прохождения контроля больше нет. Мы немедленно отреагировали [на заявление шефа Иммиграционного бюро] тем, что установили знаки «Пожалуйста, не надо чаевых». Теперь все хорошо», – добавил полковник. Кампания по борьбе с вымогательством денег у туристов на паспортном контроле в аэропортах стала первой инициативой генерала Сурачета Хакпана на посту главы Иммиграционного бюро. Об этом он объявил 1 октября, то есть в первый же день работы в новой должности. Уже 4 октября знаки «Пожалуйста, не надо чаевых» появились в аэропорту Suvarnabhumi. Следом начали поступать сообщения об отстранении от службы сотрудников, подозреваемых в вымогательстве «чаевых» у туристов. При этом 6 октября Иммиграционное бюро опубликовало сообщение на своей странице в Facebook, в котором прямо назвало «чаевые» взятками. Столь же прямолинейным был и пост, который генерал Хакпан разместил на своей личной странице. Иммиграционное бюро предложило пострадавшим туристам сообщать обо всех нарушениях на горячую линию 1178. В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» глава службы иммиграционной контроля в пхукетском аэропорту отметил, что он рад тому, что «теперь все так ясно насчет чаевых за ускоренное прохождение контроля». «Но я думаю, что вина лежит не только на сотрудниках Иммиграционного бюро, есть и доля вины на стороне туристов. Они не должны предлагать ничего, чтобы что-то получить», – добавил офицер. На вопрос о конкретной жалобе от украинской туристки, которой пришлось заплатить дополнительные 400 бат при получении визы по прибытию в августе, полковник Йонгстар вновь заявил, что подобные практики ушли в прошлое. «Давайте двигаться в будущее. Генерал Сурачет Хакпан уже покончил с этой проблемой. Сборов за ускоренное прохождение контроля больше нет», – предложил полковник. Стоит отметить, что обратившаяся в The Phuket News украинская туристка подала жалобу в расположенный в аэропорту Центр помощи туристам после того, как ей пришлось заплатить лишние деньги при получении визы по прибытию. Однако судьбу этой жалобы никто из официальных лиц по существу не прокомментировал (с полковником Йонгстаром корреспондент редакции также связывался). При этом в Центре помощи туристам корреспонденту издания заявили, что подобные жалобы поступают время от времени и всегда передаются соответствующим официальным лицам.