Аэропорт Пхукета может возобновить прием и отправку внутренних рейсов с середины июня. Соответствующие заявления сделали PR-служба пхукетской администрации и местный офис госкорпорации Airports of Thailand (АоТ).

Новости Пхукета

3 Июня 2020, 10:47 AM

Аэропорт Пхукета может открыться в середине июня. Фото: АоТ Phuket

Как говорится в заявлении АоТ, запрет на прием и отправку рейсов должен истечь в 23:59 понедельника, 15 июня, если не поступит иных распоряжений от Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ).

На всех пассажиров будет распространяться требование о регистрации через онлайн-сервис PhuketSmartCheck-In. В настоящий момент регистрироваться через него должны все лица, покидающие провинцию или въезжающие в нее по земле и по морю. Регистрацию придется проходить повторное каждые семь или 30 дней в зависимости от цели визита.

Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Тхани Чуангчу отказался от комментариев относительно возможного открытия аэропорта в середине месяца.

При этом шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири накануне указывал, что въезжающие в провинцию лица не будут отправляться на самоизоляцию. Исключение – пассажиры из восьми зон повышенного риска, к которым относятся Бангкок, Нонтхабури, Наратхиват, Яла, Краби, Прачинбури, Самут-Пракан и Чианг-Май. Им придется провести две недели в самоизоляции согласно распоряжению губернатора Пхукета от 29 мая.