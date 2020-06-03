Аэропорт Пхукета может открыться в середине июня

Как говорится в заявлении АоТ, запрет на прием и отправку рейсов должен истечь в 23:59 понедельника, 15 июня, если не поступит иных распоряжений от Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ).
На всех пассажиров будет распространяться требование о регистрации через онлайн-сервис PhuketSmartCheck-In. В настоящий момент регистрироваться через него должны все лица, покидающие провинцию или въезжающие в нее по земле и по морю. Регистрацию придется проходить повторное каждые семь или 30 дней в зависимости от цели визита.
Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Тхани Чуангчу отказался от комментариев относительно возможного открытия аэропорта в середине месяца.
При этом шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири накануне указывал, что въезжающие в провинцию лица не будут отправляться на самоизоляцию. Исключение – пассажиры из восьми зон повышенного риска, к которым относятся Бангкок, Нонтхабури, Наратхиват, Яла, Краби, Прачинбури, Самут-Пракан и Чианг-Май. Им придется провести две недели в самоизоляции согласно распоряжению губернатора Пхукета от 29 мая.