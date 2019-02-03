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Аэропорт Пхукета готов платить за сообщения о курении в неположенных местах

Генеральный менеджер международного аэропорта Пхукета Тхани Чоунгчу объявил о том, что аэропорт начинает премировать граждан за информацию о курении в неположенных местах.

Новости Пхукета

3 Февраля 2019, 10:53 AM
Фото: АоТ

Фото: АоТ

Как объявил господин Чоунгчу в пятницу, 1 февраля, премия в размере 1,5 тыс. бат будет выплачиваться в том случае, если сотрудникам аэропорта удастся поймать и привлечь к ответственности курильщика-нарушителя. Штраф для курильщика составит 5 тыс. бат.

«Если вы видите человека, курящего где-либо, кроме курительной зоны, снимите фото или и видео и покажите персоналу аэропорта. Если нарушитель в результате будет пойман, вам будет выплачено 1,5 тыс. бат вознаграждения», – заявил господин Чоунгчу.

Генеральный менеджер аэропорта добавил, что некурящей с 3 февраля будет вся территория аэропортов госкорпорации АоТ, кроме специально обозначенных курительных зон. Это относится к обоим аэропортам Бангкока, а также к аэропортам Пхукета, Чианг-Мая, Чианг-Рая и Хат-Яя.

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре AoT по номеру 1722 или в аэропорту Пхукета по номерам 076-351666 и 076-351801.

 

 

 

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