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Аэропорт Пхукета готов к приему пассажиров по новым правилам

Международный аэропорт Пхукета полностью готов к приему туристов по новым правилам въезда. В частности, предусмотрены отдельные схемы прохождения формальностей по прилету для пассажиров, прибывающих без карантина, и тех, кто влетает на условиях последующей изоляции, заявил генеральный менеджер Phuket International Airport Мончай Танод.

Новости Пхукета

1 Мая 2022, 03:26 AM
Аэропорт Пхукета готов к приему пассажиров по новым правилам. Фото: PR Phuket

Аэропорт Пхукета готов к приему пассажиров по новым правилам. Фото: PR Phuket

В отчете о готовности аэропорта, PR-служба провинции Пхукет (PR Phuket) пояснила, что с 1 мая будет организован раздельный выход для пассажиров разных категорий в соответствии с тем, по каким правилам въезда они прибыли в страну. Один маршрут будет предназначен для полностью вакцинированных или имеющих на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, другой – для прилетевших на условиях прохождения пятидневного карантина.

Предполагается, то первые будут свободно покидать терминал после паспортного контроля, таможни и багажа. Вторых будет сопровождать специальный персонал. Аэропорт логично предполагает, что пассажиров из в категории будет меньше, чем в первой.

При этом официальные лица никак не коснулись вопроса о том, насколько осмысленно разделение пассажиропотока в аэропорту, если все люди летели в одном самолете.

Непосредственно 1 мая, как заявил господин Танод, международный аэропорт Пхукета ожидает около 4,4 тыс. пассажиров, так что проблем в плане потока не ожидается. До начала пандемии коронавируса через воздушные ворота острова проходили в несколько раз больше. Впрочем, аэропорт ни разу не сообщал о том, что происходило со штатом персонала на протяжении двух лет – уменьшался ли он параллельно с сокращением объема работы или нет.

Согласно последнему отчету Phuket Reopening Raily Report, который PR Phuket опубликовала на этой неделе, за период с 1 января по 27 апреля международный аэропорт Пхукета принял 309,6 тыс. пассажиров из-за рубежа, то есть половину всего пассажиропотока в Таиланд из-за границы.

При этом стоит отметить, что среди пассажиров количество тех, кто прибывал на условиях прохождения карантина, было крайне невысоко. К примеру, 27 апреля таких было всего три человека против 1980 по программе Test & Go и 170 по программе Phuket Sandbox. В отчете за 26 апреля говорилось также о трех каратинных туристах при 1498 участниках программы Test & Go и 226 участниках Phuket Sandbox. В отчете за 20 апреля фигурировали два туриста на условиях карантина, 1571 по схеме Test & Go и 169 по схеме Sandbox.

Также перечисленные три последних отчета свидетельствуют о том, что наблюдавшийся до Сонгкрана рост прибытий затих после праздников. В среднем 1-14 апреля остров принимал по 3026 человек в день. При этом на пике – 9 и 10 апреля – было 4004 и 3961 соответственно. Средний показатель второй половины месяца – 2628 человек в день.

 

 

 

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