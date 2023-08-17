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Аэропорт Пхукета анонсировал серию пожарных учений

Руководство аэропорта Пхукета обратилось к пассажирам с просьбой сохранять спокойствие и не паниковать во время проведения пожарных учений на парковке и в терминалах 21, 23 и 28 августа. Пожара на взлетно-посадочной полосе сейчас не планируется, мероприятий с отрытым огнем вообще не будет, но возможно контролируемое задымлени для большего реализма. 

Новости Пхукета

17 Августа 2023, 12:12 AM
Пожарные учения в аэропорту 16 июня 2022 года. Фото: AoT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 16 июня 2022 года. Фото: AoT Phuket

В уведомлении от 15 августа пхукетский офис Airports of Thailand (AOT Phuket) анонсировал три отдельных мероприятия по отработке действий при пожаре. Аэропорт озвучил только место и время, не уточнив, что именно будет происходить при учениях.

  • 21 августа – 13:00-16:00 – Пункт базирования полиции на автомобильной стоянке.
  • 23 августа – 13:00-16:00 – Терминал международных рейсов.
  • 28 августа – 13:00-16:00 – Терминал международных рейсов.

«Цель этого уведомления – предупредить неверное толкование событий и возможную панику в связи с учебными ситуациями. Для проведения тренировки возможна организация задымления и включение звуковых эффектов в указанные дни в указанное время», – говорится в уведомлении АОТ Phuket.

Международный аэропорт Пхукета проводит учения не менее четырех раз в год. Основными являются мероприятия по отработке пожара на взлетно-посадочной полосе. Аэропорт не уточняет, какая именно ситуация симулируется, но пожарные тушат реальный огонь в специальной «пожарной яме» у полосы. Учения сопровождаются пламенем высотой в несколько метров и огромным столбом черного дыма.

Также раз в год проходят учебные эвакуации в терминалах и в офисном здании, где располагаются различные службы, занимающиеся документооборотом и обеспечение перевозок. Как правило, для создания обстановки, приближенной к реальной, создается искусственное задымление.

Отдельно от пожарных учений проводятся ежегодные учения PEMEX, на которых сотрудники экстренных служб отрабатывают самые разные чрезвычайные ситуации в диапазоне от авиационных происшествий до терроризма. В этом году в терминале внутренних рейсов обезвреживали террориста.

 

 

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