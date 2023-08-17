Аэропорт Пхукета анонсировал серию пожарных учений

В уведомлении от 15 августа пхукетский офис Airports of Thailand (AOT Phuket) анонсировал три отдельных мероприятия по отработке действий при пожаре. Аэропорт озвучил только место и время, не уточнив, что именно будет происходить при учениях.
- 21 августа – 13:00-16:00 – Пункт базирования полиции на автомобильной стоянке.
- 23 августа – 13:00-16:00 – Терминал международных рейсов.
- 28 августа – 13:00-16:00 – Терминал международных рейсов.
«Цель этого уведомления – предупредить неверное толкование событий и возможную панику в связи с учебными ситуациями. Для проведения тренировки возможна организация задымления и включение звуковых эффектов в указанные дни в указанное время», – говорится в уведомлении АОТ Phuket.
Международный аэропорт Пхукета проводит учения не менее четырех раз в год. Основными являются мероприятия по отработке пожара на взлетно-посадочной полосе. Аэропорт не уточняет, какая именно ситуация симулируется, но пожарные тушат реальный огонь в специальной «пожарной яме» у полосы. Учения сопровождаются пламенем высотой в несколько метров и огромным столбом черного дыма.
Также раз в год проходят учебные эвакуации в терминалах и в офисном здании, где располагаются различные службы, занимающиеся документооборотом и обеспечение перевозок. Как правило, для создания обстановки, приближенной к реальной, создается искусственное задымление.
Отдельно от пожарных учений проводятся ежегодные учения PEMEX, на которых сотрудники экстренных служб отрабатывают самые разные чрезвычайные ситуации в диапазоне от авиационных происшествий до терроризма. В этом году в терминале внутренних рейсов обезвреживали террориста.