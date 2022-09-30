Аэропорт объяснил недопуск сторонних такси безопасностью

Пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT Phuket), управляющей аэропортом Пхукета, выпустил заявление в связи с резонансным инцидентом 28 сентября, когда пассажиров высадили из заказанного ими через приложение такси, поскольку оно не было одобрено для работы в аэропорту.

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Заявление AoT Phuket, не подписанное никем из руководства компании, было опубликовано сперва PR-службой администрации провинции, а затем и на странице самого аэропорта.

В заявлении было прямо указано, что оно публикуется в ответ на «посты в социальных сетях» об инциденте с туристами, высаженными из микроавтобуса, заказанного ими через приложение Bolt, но не имевшего разрешения брать пассажиров в аэропорту.

В публикации говорится, что «персонал [аэропорта] пригласил гостей покинуть автомобиль в связи с нарушением правил», в частности, министерского распоряжения номер 2 от 1985 года.

«Аэропорт Пхукета хотел бы пояснить, что он является контролируемой зоной [нахождения] воздушных судов. Поэтому такие действия являются нарушением министерского распоряжения номер 2 от 1985 года, изданного на основании Закона об управлении аэропортами Таиланда», – говорится в пояснении АоТ Phuket.

Госкорпорация приводит список из трех видов деятельности, которые классифицируются как «незаконная эксплуатация аэропорта, являющегося правительственным объектом инфраструктуры».

В аэропорту запрещена реклама услуг с использование звуковой аппаратуры, при помощи зграфичиеских носителей и другими средствами.

На территорию зоны ограниченного доступа запрещен провоз товаров без разрешения AoT и в нарушение министерского распоряжения номер 14 от 200 года, изданного в соответствии с Законом об управлении аэропортами Таиланда.

Запрещено призывать пассажиров и других лиц воспользоваться транспортными услугами или любыми другими услугами, не одобренными компетентными лицами.

AoT Phuket объяснила запреты тем, что в аэропорту ведется сбор и строгий учет самой разной информации, включая информацию о водителях транспортных средств, имеющих лицензии на оказание услуг в аэропорту «для информирования и публикации [этой информации] для пассажиров и акционеров».

«В связи с этим Airports of Thailand Public Company Limited (AоT) уделяет большую важность мерам безопасности во всех шести [своих] аэропортах, особенно в вопросах, касающихся безопасности пассажиров и их уверенности в туризме в стране», – заявил пхукетский офис госкорпорации.

AoT Phuket призвала сообщать обо всех нарушениях в центр безопасности пхукетского аэропорта по номеру 076 351 191 или в административный департамент аэропорта по номеру 076 351 520.

В объяснении AoT Phuket не содержится описания непосредственно самих правил предоставления услуг такси в аэропорту, которые никогда не публиковались для общественности, а только объяснялись в той или иной форме.

В общих чертах они сводятся к тому, что принимать заказы на поездки из аэропорта могут только таксисты двух компаний, с которыми у AoT Phuket заключены концессии на финансовой основе. Совершать поездки с пассажирами в аэропорт могут все таксисты.

При этом автор резонансной публикации о случае 28 сентября – таксист Сурийя Тхонгсамак – требовал в своем посте именно того, чтобы официальны лица сделали публично доступными правила работы такси в аэропорту, предоставив водителям и пассажирами возможность с ними ознакомиться.

При этом даже сама резонансная публикация господина Тхонгсамака содержит свидетельства того, что некоторые сторонние водители все же могут забирать пассажиров из аэропорта, не угрожая его безопасности. Так, на одном из его видео видно такси известной сети гостиниц, которое ожидает пассажиров у терминала, и сотрудников охраны эта машина нисколько не беспокоит (в отличие от минивэна господина Тхонгсамака).

Также сама AoT Phuket опубликовала несколько фото из аэропорта, на одном из которых одобренное такси припарковано на месте, выделенном для инвалидов. AoT Phuket сочла этот снимок достойным того, чтобы сопровождать публикацию о том, что в аэропорту действуют строгие правила, которые все должны соблюдать.

Стоит отметить, что, приводя комментарий AoT Phuket, пхукетские чиновники ничего не сказали от себя, хотя менее четырех недель назад вице-губернатор Анупхап Родкван Йодрабам проводил встречу с таксистами, как раз посвященную правилам работы на острове. Поводом для встречи стал инцидент на пирсе в Рассаде, где группа туристок также заказала «неправильное» такси через приложение, после чего их высадили из машины и заставили воспользоваться услугами водителя из группы, работающей на пирсе по концессии.