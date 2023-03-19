Аэропорт Бангкока предостерег против репостов старой новости про вскрытый багаж

Бангкокский аэропорт Suvarnabhumi попросил пользователей социальных сетей перестать распространять через свои аккаунты новость про пассажирку, которая по прилету в Японию из Таиланда обнаружила, что ее багаж был вскрыт. Аэропорт пояснил, что эта новость – шестилетней давности.

Новости Пхукета

19 Марта 2023, 08:00 AM

Аэропорт Suvarnabhumi грозит пользователям соцсетей преследованием за репосты старой новости о вскрытом багаже пассажирки рейса Бангкок-Окинава. Фото: Suvarnabhumi Airport

Как говорится в публикации Suvarnabhumi International Airport, в распространяющемся сейчас в соцсетях сообщении описываются события 2017 года. Соответствующая новость действительно появлялась в СМИ шесть лет назад, суть ее сводилась в том, что по прилету на Окинаву из Бангкока пассажирка авиакомпании Peach Aviation обнаружила свой багаж вскрытым, в связи с чем подала жалобу. Сейчас эта история распространяется в соцсетях снова, подаваясь как недавние события.

В текущей версии новость сопровождается призывом к перепосту риторическим вопросом в адрес Suvarnabhumi, который якобы никак не мешает ворам красть вещи из багажа пассажиров. При этом в оригинальной публикации владелица чемодана говорила о том, что у нее не только ничего не пропало, но даже наоборот – в багаже нашлись чужие часы.

Аэропорт тогда заявлял, что проверка камер видеонаблюдения не выявила никаких нарушений со стороны сотрудников Suvarnabhumi. Аэропорт предполагал, что багаж мог быть вскрыт для досмотра японской пограничной службой.

Сейчас же Suvarnabhumi указал, что подобные публикации и репосты являются подрывом репутации аэропорта, а также попадают под действие Закона о компьютерных преступлениях, поскольку могут классифицироваться как «внесение ложных данных в компьютерную систему». Аэропорт предупредил пользователей соцсетей о возможной ответственности не только за собственные посты, но и репосты чужих сообщений. Предупреждение также повторила страница Phuket Info Center, связанная с пхукетской администрацией.