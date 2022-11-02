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«Аэрофлот» планирует рейсы в Таиланд из Сибири и с Дальнего Востока

Компания «Аэрофлот» запросила у Росавиации временные допуски к регулярным рейсам в Бангкок и на Пхукет из городов Сибири и российского Дальнего Востока.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 08:00 AM
«Аэрофлот» планирует дополнительные рейсы на Пхукет и в Бангкок из городов Сибири и Дальнего Востока. Фото: «Аэрофлот» в VK / vk.com/aeroflot

«Аэрофлот» планирует дополнительные рейсы на Пхукет и в Бангкок из городов Сибири и Дальнего Востока. Фото: «Аэрофлот» в VK / vk.com/aeroflot

«Аэрофлот» планирует начать летать на Пхукет из Красноярска, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска. Рейсы в Бангкок планируются из Красноярска, Новосибирска и Владивостока, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росавиации.

«Запрошенная частота полетов по всем направлениям – до двух раз в неделю», – указало российское новостное агентство.

С конца октября «Аэрофлот» уже начал летать на Пхукет из Москвы с частотой два рейса в сутки. На этом фоне Иммиграционное бюро зафиксировало двукратное увеличение количества обладателей российских паспортов, прилетающих в пхукетский аэропорт рейсами из-за рубежа.

30 октября через паспортный аэропорт в аэропорту прошли 1623 обладателя российского паспорта, 31 октября – 1314 человек, 1 ноября – 1544 россиянина. Средний показатель за октябрь до открытия прямых рейсов (1-29 октября) составлял около 700 человек в сутки. Во всех случаях речь шла о прибытиях через третьи страны.

В ближайшие дни полеты на Пхукет из России должна начать S7. Компания получила разрешения на рейсы из Иркутска и Новосибирска с 3 ноября и на рейсы из Владивостока с 7 ноября.

 

 

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