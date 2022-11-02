«Аэрофлот» планирует рейсы в Таиланд из Сибири и с Дальнего Востока

Компания «Аэрофлот» запросила у Росавиации временные допуски к регулярным рейсам в Бангкок и на Пхукет из городов Сибири и российского Дальнего Востока.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 08:00 AM

«Аэрофлот» планирует дополнительные рейсы на Пхукет и в Бангкок из городов Сибири и Дальнего Востока. Фото: «Аэрофлот» в VK / vk.com/aeroflot