«Аэрофлот» планирует рейсы в Таиланд из Сибири и с Дальнего Востока

«Аэрофлот» планирует начать летать на Пхукет из Красноярска, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска. Рейсы в Бангкок планируются из Красноярска, Новосибирска и Владивостока, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росавиации.
«Запрошенная частота полетов по всем направлениям – до двух раз в неделю», – указало российское новостное агентство.
С конца октября «Аэрофлот» уже начал летать на Пхукет из Москвы с частотой два рейса в сутки. На этом фоне Иммиграционное бюро зафиксировало двукратное увеличение количества обладателей российских паспортов, прилетающих в пхукетский аэропорт рейсами из-за рубежа.
30 октября через паспортный аэропорт в аэропорту прошли 1623 обладателя российского паспорта, 31 октября – 1314 человек, 1 ноября – 1544 россиянина. Средний показатель за октябрь до открытия прямых рейсов (1-29 октября) составлял около 700 человек в сутки. Во всех случаях речь шла о прибытиях через третьи страны.
В ближайшие дни полеты на Пхукет из России должна начать S7. Компания получила разрешения на рейсы из Иркутска и Новосибирска с 3 ноября и на рейсы из Владивостока с 7 ноября.