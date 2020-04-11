«Аэрофлот» осуществил запланированный вывозной рейс с Пхукета

Авиакомпания «Аэрофлот» осуществила запланированный вывозной рейс с Пхукета в пятницу, 10 апреля.

Новости Пхукета

11 Апреля 2020, 12:46 PM

«Аэрофлот» вывез с Пхукета 228 россиян. Фото: aeroprints.com

Как следует из данных портала FlightRadar24, лайнер Airbus A330-300 вылетел с Пхукета в 15:20 и через 10 часов приземлился в Санкт-Петербурге, а оттуда отправился в Москву.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу питерского аэропорта Пулково, на борту самолета находились 228 человек, включая двух грудных детей.

Посольство РФ в Таиланде также указывает, что на период с 11 по 16 апреля запланирован один вывозной рейс из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву, а также три рейса в российские регионы.

На 12 апреля запланирован рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Бангкок – Красноярск, на 14 апреля – рейс S7 по маршруту Бангкок – Иркутск, на 16 апреля – рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Бангкок – Иркутск (дозаправка) – Казань – Уфа.

При этом в посольстве подчеркнули, что представленная информация «носит предварительный характер». Следить за обновлением списка вывозных рейсов можно на странице посольства в Facebook.

О принципах организации вывозных рейсов читайте здесь.