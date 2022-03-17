«Аэрофлот» начинает вывоз россиян из Таиланда

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о том, что с 18 марта начнет специальными рейсами вывозить из Таиланда россиян, которые не могут вернуться домой из-за нарушения воздушного авиасообщения.

Новости Пхукета

18 Марта 2022, 09:00 AM

«Аэрофлот» готовится вывезти с Пхукета россиян. Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

«С 18 марта «Аэрофлот» планирует начать вывоз Россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна. Авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрута», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флагманского авиаперевозчика Российской Федерации.

ТАСС указывает, что вывозные рейсы ранее уже были организованы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет). К перевозке принимались граждане России «с билетами «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ».

Ссейчас в Таиланде находятся около 6,5 тыс. российских граждан, которые не могут покинуть страну из-за отсутствия рейсов российских авиакомпаний. На Пхукете может находиться около половины всех «застрявших». Цифры такого порядка ранее называли власти провинции.

Как заявил ранее на этой неделе посол России в Таиланде Евгений Томихин, дипмиссия выдала «застрявшим» в стране россиянам 1,5 тыс. писем для продления разрешений на пребывание в Королевстве.

Ростуризм и Минцифры России запустили на Госуслугах форму подачи сообщений «о необходимости содействия гражданину Российской Федерации, находящемуся за рубежом в связи с ограничениями на возвращение в страну».