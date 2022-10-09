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«Аэрофлот» и IKAR возобновляют полеты на Пхукет из Москвы с октября

Пхукетский филиал госкорпорации Airports of Thailand (AoT) опубликовал список из пяти авиакомпаний, возобновляющих полеты на Пхукет с октября этого года. Среди них – российские «Аэрофлот» и IKAR Airlines (Pegas Fly).

10 Октября 2022, 09:00 AM
Пять иностранных авиакомпаний возобновляют рейсы на Пхукет в октябре. Изображение: Phuket Info Center

Пять иностранных авиакомпаний возобновляют рейсы на Пхукет в октябре. Изображение: Phuket Info Center

Cписок возвращающихся авиакомпаний опубликовала 9 октября страница Phuket Info Center, которую власти Пхукета используют как канал информирования жителей острова о важных новостях. На странице AoT аналогичной публикации пока нет.

Рейсы возобновляют следуюшие перевозчики:

  1. Myanmar Airways International
    Два рейсы из Янгона с 30 сентября.

  2. Turkish Airlines
    Три рейса в неделю из Стамбула с 1 октября.

  3. Korean Air
    Четыре рейса в неделю из Инчхона с 1 октября.

  4. Aeroflot Russian Airlines
    Два рейса в день из Москвы с 30 октября.

  5. IKAR Airlines
    Чартерные рейсы из Москвы с 30 октября.

Первый рейс Myanmar Airways International из Янгона прибыл на Пхукет в 9:25 утра 9 октября, сообщила AoT в отдельной публикации. На борту лайнера Embraer E190LR находились 90 пассажиров. В 10:25 самолет вылетел назад в Янгон, о количестве пассажиров на обратном рейсе AoT не сообщила.

Днем ранее, 8 октября, в отеле Novotel Phuket Kamala Beach прошел семинар с участием вице-губернатора Пичета Панапонга, посвященный открытию маршрута Янгон-Пхукет-Янгон. Аэропорт сообщил о мероприятии на своей странице в Facebook, однако не пояснил, в чем состоит принципиальная значимость возобновления рейсов именно Myanmar Airways.

На прошлой неделе директор пхукетского аэропорта Мончай Танод говорил о том, что возобновляющих рейсы российских компаний должно быть три. Их названия господин Танод не привел.

 

 

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