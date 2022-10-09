«Аэрофлот» и IKAR возобновляют полеты на Пхукет из Москвы с октября

Пхукетский филиал госкорпорации Airports of Thailand (AoT) опубликовал список из пяти авиакомпаний, возобновляющих полеты на Пхукет с октября этого года. Среди них – российские «Аэрофлот» и IKAR Airlines (Pegas Fly).

10 Октября 2022, 09:00 AM

Пять иностранных авиакомпаний возобновляют рейсы на Пхукет в октябре. Изображение: Phuket Info Center