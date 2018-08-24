Административный суд появится на Пхукете

Официальный представитель административного суда Таиланда объявил о том, что с 1 октября в стране появятся два новых административных суда: на Пхукете и в Супханбури.

24 Августа 2018 16:13:34

Фото: Post Today

Административный суд Пхукета будет располагаться по адресу 33/3 Moo 5, Mai Khao. Суд будет заниматься рассмотрением претензий граждан к государственным ведомствам. В юрисдикцию суда будут входить провинции Пхукет, Краби, Пханг-Нга и Ранонг.

Официальный представитель административного суда Правит Бунтхиам отметил, что открытие двух дополнительных региональных судов должно ускорить рассмотрение судебных дел: как незавершенных старых, так и новых.

В начале следующего года, по словам господина Бунтхиама, административный суд должен появиться в провинции Яла.