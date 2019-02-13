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Администрация Пхукета озвучила расписание Фестиваля Героинь

Во вторник, 12 февраля, в здании администрации Пхукета прошло совещание с участием вице-губернатора Тханьявата Чанпинита, посвященное подготовке к ежегодному Фестивалю Героинь. По итогам встречи была озвучена основная программа мероприятий в рамках фестиваля.

Новости Пхукета

13 Февраля 2019, 04:04 PM
Фестиваль Героинь 2018. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль Героинь 2018. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль Героинь 2018. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль Героинь 2018. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль Героинь 2018. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль Героинь 2018. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль Героинь 2018. Фото: OrBorJor

Фестиваль Героинь 2018. Фото: OrBorJor

Фестиваль Героинь 2018. Фото: OrBorJor

Фестиваль Героинь 2018. Фото: OrBorJor

Фестиваль Героинь – The Thao Thepkrasattri – Thao Srisunthorn Festival – ежегодно проходит на Пхукете в марте. На фестивале жители острова вспоминают подвиг сестер Чан и Мук и их соратников, организовавших оборону острова от бирманских войск в 1785 году и успешно отразивших вторжение, благодаря смекалке и храбрости.

Согласно основной версии событий, укрывшиеся в местном форте сиамские войска смогли обмануть бирманцев и заставить их поверить, что обороняющихся было намного больше, чем на самом деле. Сделать это удалось благодаря находчивости руководивших обороной сестер, которые подстригли по-мужски и вооружили деревянными мушкетами женщин и подростков, выдав их за прибывшее из Бангкока подкрепление. При этом достичь успеха едва ли удалось бы, если бы защитники форта во время осады не демонстрировали выдающуюся стойкость и осаду.

Именно этим событиям и посвящен ежегодный Фестиваль Героинь, кульминацией которого является большая ярмарка с театрализованным представлениями в заключительные три дня праздника. Первая же его часть фестиваля состоит из религиозных, благотворительных, образовательных и спортивных мероприятий, программа которых варьируется год от года.

По итогам совещания с участием вице-губернатора 2 февраля были анонсированы следующие события:

2 марта. Церемония принятия в монахи в храме Wat Thep Wanaram (Wat Manik).

3-16 марта. Изучение монахами учения Будды, медитация и другие практики в Wat Thep Wanaram (Wat Manik).

5 марта. Обучающий семинар в Phuket Rajabhat University для гидов-волонтеров по проведению экскурсий на Поле победы (Thalang Historical Park).

6-7 марта. Продолжение обучения гидов непосредственно на Поле Победы (Thalang Historical Park).

9 и 11 марта. Приготовление традиционных тайских сладостей «каламэ» в храме Wat Muang Komanraphat.

13 марта. Утренняя церемония возложения цветочных гирлянд к Памятнику Героиням на пересечении Thepkrasattri Rd. и Srisunthorn Rd.

13-15 марта. Ежевечерняя ярмарка с театрализованным представление по мотивам битвы с бирманцами на Поле победы (Thalang Historical Park), а также выступление кукольного театра и большая ярмарка (с 17:00 до полуночи).

Администрация Пхукета приглашает жителей и гостей острова принять участие в Фестивале Героинь. Отдельно благодарны официальные лица будут людям, которые найдут возможность носить традиционные тайские костюмы в дни фестиваля.

 

 

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