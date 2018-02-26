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Администрация Ко-Кэу выделила 1,5 млн бат на прочистку каналов

В рамках подготовки к сезону дождей административная организация тамбона Ко-Кэу (OrBorTor) выделила 1,5 млн бат на прочистку местных каналов.

Новости Пхукета

26 Февраля 2018 10:25:04

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Кампания по очистке каналов официально была запущена губернатором Норрапхатом Плодтхонгом на мероприятии, прошедшем 23 февраля в мусульманской школе Muslim Wittaya Phuket School в Ко-Кэу, сообщила PR-служба администрации Пхукета.

«Период с февраля по апрель – сухое время на Пхукете, и это подходящий момент для чистки каналов и водоотводящей инфраструктуры. Поэтому мы запустили кампанию под девизом «Красивые каналы, чиста вода, забота о Пхукете» и выделили бюджет в размере 1,5 млн бат на чистку каналов и водоотводящей инфраструктуры в районе Thepkrasattri Rd. Эта работа поможет решить проблему наводнений и вызываемых ими дорожных пробок», – заявил губернатор Плодтхонг.

Об аналогичных работах в других районах острова губернатор ничего не сообщил.

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