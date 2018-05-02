Администрация Карона выясняет причину потемнения воды во впадающем в море канале

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение выяснить причину потемнения воды в канале, впадающем в море на пляже Карон, и принять необходимые меры.

2 Мая 2018 11:23:25

Сообщения о том, что впадающий в море канал в Кароне принес на пляж очередную порцию «черной воды», появились в социальных сетях 1 мая. В тот же день губернатор Плодтхонг отдал распоряжение провести проверку и выяснить причины потемнения воды, а местная администрация провела инспекцию и отправила рабочих на очистку канала.

О том, что чистить канал начали в тот же день, сообщил, в частности, мэр Карона Тави Тхонгчам. По его словам, потемнение воды связано с обилием дождевой воды, поступившей в канал 30 апреля и 1 мая.

Напомним, что потемнение воды в канале, впадающем в море на пляже Карон, происходит регулярно. Официальные лица заявляют, что со сливом в канал неочищенных сточных вод это не связано.