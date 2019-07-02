7-й день рождения Phuket Drum Circle

Дата/Время начала: 28 Июля 2019, 04:30 PM - 28 Июля 2019, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Клуб Phuket Drum Circle отпразднует свое семилетие в воскресенье, 28 июля. Мероприятие традиционно пройдет на пляже Най-Харн с 16:30 и примерно до 22:00. Участие в празднике бесплатно, приглашаем всех желающих поиграть на барабанах, потанцевать или просто насладиться красотой пейзажей и зарядиться позитивной энергией. Почувствуйте волшебство коллективных джем-сессий на барабанах и танцев по их ритмы! Подробную информацию и видео с других мероприйтий можно найти на странице Phuket Drum Circle в Facebook.