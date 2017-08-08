7 Soccer Charity
Дата/Время начала:
19 Августа 2017 09:00:00
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25 Августа 2017 20:00:00
Спорткомлекс Thanyapura продолжает помогать проекту Yaowawit School Kapong, школе для детей из незащищенных слоев населения в провинции Пханг-Нга.
Если вы работаете в отеле и любите футбол, то не пропустите это мероприятие. Все сборы будут переданы школе, которая первой в Юго-Восточной Азии запустила программу предварительного профессионального обучения вместе с Деловым советом Marriott International в Таиланде.
Мероприятие будет проходить с 16:00 до 20: 00 в понедельник-пятницу и с 9:00 до 20:00 в субботу-воскресенье.