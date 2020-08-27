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5Т: Пхукет озвучил пять пунктов своей стратегии по приему туристов из-за рубежа

Власти Пхукета озвучили пять базовых пунктов своей стратегии по приему иностранных туристов с 1 октября. Правда, приведенная стратегия еще должна быть одобрена Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Новости Пхукета

27 Августа 2020, 05:06 PM
5Т: Пхукет озвучил пять пунктов своей стратегии по приему туристов из-за рубежа. Фото: Phuket PR Department

5Т: Пхукет озвучил пять пунктов своей стратегии по приему туристов из-за рубежа. Фото: Phuket PR Department

Вице-губернатор Пхукета Пхичет Панапхонг озвучил стратегию 5Т в среду, 26 августа. При этом ранее уже неоднократно говорилось, что если пхукетский план окажется эффективным, то его будут использовать в качестве модели в других провинциях.

Как подчеркнул губернатор, желающие посетить Пхукет иностранцы должны будут еще до вылета в Таиланде получить некое разрешение от тайского посольства в своей стране, а также предоставить отрицательный текст на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. В качестве альтернативы могут выступать медицинское заключение Fit to Fly или другой документ, подтверждающий, что человек не заражен коронавирусом. Также от туристов будет требоваться медицинская страховка с покрытием в 100 тыс. долл. США.

После прибытия турист должен провести 14 дней в отеле, имеющем статус центра альтернативного карантина (ALSQ) и еще дважды сдать тест на коронавирус: после прибытия и ближе к окончанию карантинного периода. После этого турист сможет покинуть выбранный ALSQ.

«Правительство Пхукета сотрудничает с владельцами отелей, медицинским персоналом, полицией, военной и другими лицами с тем, чтобы наилучшим образом подготовиться и работать в соответствии с распоряжениями CCSA», – заявил вице-губернатор Панапхонг.

Как пояснил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, власти провинции разработали концепцию 5Т, «с тем, чтобы Пхукет эффективно выполнил роль пилотной провинции, принимающей зарубежных туристов».

Пять пунктов сформулированы следующим образом:

Target – Таргетирование – Привлечение целевых групп иностранцев, одобренных CCSA, и подбор для них карантинных отелей (ALSQ).

Testing – Тестирование – Тестирование всех туристов на коронавирус до и после прибытия.

Tracing – Отслеживание – Контроль за тем, где находится тот или иной турист, в режиме реального времени с помощью мобильного приложения.

Treatment – Лечение – Обеспечение на острове наличия медицинского персонала, лекарств и оборудования для оказания помощи лицам с коронавирусом.

Trust – Доверие – Информирование общественности о принимаемых мерах по зазите от коронавируса для повышения уверенности и чувства безопасности и у местных жителей и иностранцев.

«С учетом мер 5Т я могу подтвердить, что Пхукет готов сыграть роль пилотной провинции по приему иностранцев и стать ролевой моделью для других провинций согласно распоряжению CCSA в целях стимулирования национальной экономики при обеспечении высокого уровня защиты местного населения», – заявил Тханит Сермкэу.

Впрочем, надо отметить, что все пхукетские инициативы и стратегии требуют утверждения в Бангкоке. Этого же пока не произошло.


 

 

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