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4 мая объявлено новым национальным праздником в Таиланде

Кабинет министров Таиланда утвердил обновленный перечень национальных праздников в стране. В список добавились два новых дня – 4 мая (новый День Коронации) и 3 июня (День рождения Королевы Сутхиды).

Новости Пхукета

23 Мая 2019, 09:37 AM
День Коронации Рамы Х объявлен в Таиланде национальным праздником. Фото: Thailand PR Department

День Коронации Рамы Х объявлен в Таиланде национальным праздником. Фото: Thailand PR Department

Полный список национальных праздников приводится в публикации Bangkok Post. Выглядит он следующим образом:

  • Новый год (1 января);

  • Макха Буча (февральское полнолуние);

  • День династии Чакри (6 апреля);

  • Сонгкран (13-15 апреля);

  • День Коронации (4 мая);

  • Праздник первой борозды (один из дней в начале мая);

  • Висакха Буча (майское полнолуние);

  • День рождения Королевы Сутхиды (3 июня)

  • Асанха Буча (июльское полнолуние);

  • Кхао Панса (следующий день после Асанха Буча);

  • День рождения Короля Рамы Х (28 июля);

  • День Матери, День рождения Королевы Сирикит (12 августа);

  • День памяти Рамы IX (13 октября);

  • День памяти Рамы V (23 октября);

  • День отца, Национальный день, День рождения Рамы IX (5 декабря);

  • День конституции (10 декабря);

  • Новый год (31 декабря).

Отметим, что перечисленные выше важные буддистские дни – Макха Буча, Висакха Буча, Асанха Буча и Кхао Панса – отличаются от других национальных праздников тем, что в эти дни по всей стране запрещена продажа алкоголя.


 

 

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