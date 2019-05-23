4 мая объявлено новым национальным праздником в Таиланде

Полный список национальных праздников приводится в публикации Bangkok Post. Выглядит он следующим образом:
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Новый год (1 января);
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Макха Буча (февральское полнолуние);
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День династии Чакри (6 апреля);
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Сонгкран (13-15 апреля);
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День Коронации (4 мая);
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Праздник первой борозды (один из дней в начале мая);
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Висакха Буча (майское полнолуние);
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День рождения Королевы Сутхиды (3 июня)
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Асанха Буча (июльское полнолуние);
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Кхао Панса (следующий день после Асанха Буча);
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День рождения Короля Рамы Х (28 июля);
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День Матери, День рождения Королевы Сирикит (12 августа);
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День памяти Рамы IX (13 октября);
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День памяти Рамы V (23 октября);
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День отца, Национальный день, День рождения Рамы IX (5 декабря);
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День конституции (10 декабря);
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Новый год (31 декабря).
Отметим, что перечисленные выше важные буддистские дни – Макха Буча, Висакха Буча, Асанха Буча и Кхао Панса – отличаются от других национальных праздников тем, что в эти дни по всей стране запрещена продажа алкоголя.