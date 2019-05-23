4 мая объявлено новым национальным праздником в Таиланде

Кабинет министров Таиланда утвердил обновленный перечень национальных праздников в стране. В список добавились два новых дня – 4 мая (новый День Коронации) и 3 июня (День рождения Королевы Сутхиды).

Новости Пхукета

23 Мая 2019, 09:37 AM

День Коронации Рамы Х объявлен в Таиланде национальным праздником. Фото: Thailand PR Department