30 сотрудников полиции Чалонга отправлены на самоизоляцию

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну подтвердил, что сразу 30 сотрудников участка были отправлены на домашний карантин, поскольку 10 и 11 апреля отделение посещали некие лица с подтвержденным заболеванием. При этом генерал Нуанну отверг слухи о том, что у кого-то из его сотрудников уже был также диагностирован вирус.

19 Апреля 2021, 03:24 PM

Фото: The Phuket News

Указанные сотрудники проведут две недели в самоизоляции «в качестве меры предосторожности» и пройдут «предварительное тестирование», – заявил глава пхукетской полиции.

Из 30 отстраненных от работы полицейских 12 относятся к группе высокого риска, остальные 18 – к группе низкого риска. При этом генерал прямо заявил, что коронавируса ни у кого из полицейских пока не обнаружено.

«Это просто слухи», – отрезал генерал Нуанну.

Сотрудники полиции Чалонга часто совместно обедают на рынке Як-Яй, который расположен прямо через дорогу от участка.

Представительница местного кафе Mae Boom Kitchen заверила журналистов, что во время совместных обедов полицейские всегда соблюдали необходимые меры защиты от коронавируса.

Хозяйка всего рынка – 46-летняя Канника Хемпрапхан – также добавила, что и на самом рынке соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические требования: у гостей проверяют температуру тела, всем им доступен антисептик для мытья рук, рассадка в зале свободная, столы регулярно протираются антисептиком на спиртовой основе, персонал работает исключительно в масках.

Пользуясь случаем, госпожа Хемпрапхан призвала жителей острова не терять бодрости духа в сложившейся непростой ситуации.

«Ситуация с COVID в ходе первой и второй волн была терпимой, но третья волна развивается очень быстро. К тому же у многих людей почти не осталось средств и сбережений, так что они не понимают, как жить дальше. Однако не падайте духом. Это не продлится долго. Самое важное – заботиться о себе в первую очередь. Руководство рынка распорядилось, чтобы все помнили о риске, носили маски, очищали руки антисептическим гелем, соблюдали социальную дистанцию. В эти дни каждый должен делать все, чтобы позаботиться о себе», – заявила госпожа Хемпрапхан.