27 человек умерли от COVID-19 в Таиланде за сутки

Общее число умерших от COVID-19 в Таиланде достигло показателя в 303 человека после того, как во вторник, 4 мая, болезнь унесла жизни 27 пациентов. Общее число заражений тем временем превысило 72 тыс.

Новости Пхукета

4 Мая 2021, 04:13 PM

Медики проводят массовое тестирование жителей района Клонг-Той на фоне локальной вспышки COVID-19. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (ССSA) Тависилп Висануйотхин указал, что среди скончавшихся – 21 мужчина и шесть женщин в возрасте от 25 до 92 лет, пишет Bangkok Post.

Восемь смертей пришлось на Бангкок, пять – на Нонтхаюури, по две – на Лампхун и Самут-Пракан, по одной – на Чонбури, Убон-Ратчатхани, Патхум-Тхани, Након-Патхом, Бурирам, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Кампхэнг-Пет, Чайнат и Нан. На Пхукете смертей зафиксировано не было, хотя остров установил рекорд по числу выявленных заболевших – 25 человек за сутки.

Висануйотхин добавил, что большинство скончавшихся имели сопутствующие заболевания. К примеру, у 12 пациентов было повышенное давление, а у девяти – диабет. Среди других заболеваний – болезни сердца, высокий уровень холестерина, проблемы с щитовидной железой, ожирение, рак, болезни легких и почек.

Девять из скончавшихся были в близком контакте с инфицированными членами семьи, в остальных случаях заражение произошло преимущественно через контакты с лицами, с которыми родственных связей не было. В частности, четверо могли заразиться во время похода на рынок или в другое опасное место. Один из умерших был работником развлекательного заведения.

Среди 1763 выявленных за сутки новых случаев 1750 пришлись на так называемые локальные заражения. У 1519 вирус был выявлен в больнице, у 231 – при выездном массовом тестировании.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в Бангкоке (562), также в первую тройку вошли Самут-Пракан (201) и Нонтхабури (168). В прочих провинциях показатель был меньше 100. Цифры в целом ниже, чем в воскресенье, 2 мая.

«Ситуация стабилизируется, но людям следует исполнять действующие предписания. Провинциях удается сконтролировать ситуацию, но Бангкоку – нет», – заявил доктор Висануйотхин.

Среди завезенных из-за рубежа случаев (выявленных при тестировании на въезде) вирус был обнаружен у лиц приехавших из Индии, Нигерии, Египта, Италии, Пакистана, Судана и Малайзии (в последнем случае речь идет о четырех тайских гражданах).

За последние сутки из тайских больниц были выписаны 1490 выздоровевших пациентов, еще 30 тыс. продолжали лечение, включая 1 тыс. пациентов в критическом состоянии (из них – 311 на искусственной вентиляции легких).

«Число критических пациентов растет, пациенты на искусственной вентиляции есть в 49 провинциях. Они составляют 30% от всех критических случаев.

С начала третьей волны (ее принято отсчитывать с 3 апреля) было выявлено 43,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались 209 человек.