Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

27 человек погибли при стрельбе в торговом цетре в Накхон-Ратчасиме

Число погибших в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 в Накхон-Ратчасиме выросло до 27 человек, ранены 57.

9 Февраля 2020, 03:51 PM
27 человек погибли при стрельбе в торговом цетре в Накхон-Ратчасиме. Фото: AFP / Lillian Suwanrumpha

27 человек погибли при стрельбе в торговом цетре в Накхон-Ратчасиме. Фото: AFP / Lillian Suwanrumpha

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча озвучил уточненное число погибших от рук 32-летнего сержанта Джакрапана Тхоммы, открывшего огонь в торговом центре Terminal 21 в субботу, 8 февраля. Как заявил глава тайского правительства, погибли 27 человек, включая самого стрелка. Еще 57 получили ранения. Cтрелок был ликвидирован в районе 9:00 утра февраля.

Как пишет Bangkok Post, днем сержант-майор первого класса Джакрапан Тхомма расстрелял своего командира, после чего похитил несколько единиц оружия из расположения своей воинский части в Накхон-Ратчасиме, после чего направился в торговый центр, где открыл стрельбу по посетителям после чего взял заложников. Ход расправы военнослужащий транслировал на Facebook.

В ходе пресс-конференции 9 февраля премьер-министр Чан-Оча заявил, что сержант начал стрельбу по сослуживцам и гражданским на фоне «личных причин». В тайских СМИ выдвигалась версия о том, что у мужчины возник конфликт с командиром на фоне некой сделки в сфере недвижимости.

В одном из постов на Facebook, опубликованном в ходе расправы и удавленном позже, сержант писал: «Нажили богатство используя других? Думают, что смогут воспользоваться своими деньгами в аду?»

В одной из публикаций Bangkok Post высказывается версия о том, что непосредственно перед стрельбой тот встретился с командиром, чтобы получить от того комиссию за продажу земельного участка, однако договориться мужчины не сумели.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом
Власти Краби опровергли сообщения о 100 заражениях коронавирусом
Бангкок возглавил список городов вне Китая с максимальной уязвимостью к коронавирусу
Таиланд готовится отметить день Макха Буча, продажа алкоголя будет запрещена 8 февраля
В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом
Задержанный за оверстэй иностранец скончался в камере бангкокского аэропорта
Грабитель из Лопбури арестован
Союз российских соотечественников в Таиланде получил официальный статус
Почетное консульство России планируется открыть на севере Таиланда
Британец погиб в результате взрыва неисправного фейерверка в новогоднюю ночь
Владельца автомастерской расстреляли из автоматов Калашникова в Транге
Супруги с острова Тайвань задержаны при попытке вывезти из Таиланда 95 черепах
Сезон новогодних скидок начался в Таиланде
Море вынесло на тайский пляж мертвое тело без головы
Национальные парки получили новогодние инструкции

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 