Число погибших в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 в Накхон-Ратчасиме выросло до 27 человек, ранены 57.

9 Февраля 2020, 03:51 PM

27 человек погибли при стрельбе в торговом цетре в Накхон-Ратчасиме. Фото: AFP / Lillian Suwanrumpha

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча озвучил уточненное число погибших от рук 32-летнего сержанта Джакрапана Тхоммы, открывшего огонь в торговом центре Terminal 21 в субботу, 8 февраля. Как заявил глава тайского правительства, погибли 27 человек, включая самого стрелка. Еще 57 получили ранения. Cтрелок был ликвидирован в районе 9:00 утра февраля.

Как пишет Bangkok Post, днем сержант-майор первого класса Джакрапан Тхомма расстрелял своего командира, после чего похитил несколько единиц оружия из расположения своей воинский части в Накхон-Ратчасиме, после чего направился в торговый центр, где открыл стрельбу по посетителям после чего взял заложников. Ход расправы военнослужащий транслировал на Facebook.

В ходе пресс-конференции 9 февраля премьер-министр Чан-Оча заявил, что сержант начал стрельбу по сослуживцам и гражданским на фоне «личных причин». В тайских СМИ выдвигалась версия о том, что у мужчины возник конфликт с командиром на фоне некой сделки в сфере недвижимости.

В одном из постов на Facebook, опубликованном в ходе расправы и удавленном позже, сержант писал: «Нажили богатство используя других? Думают, что смогут воспользоваться своими деньгами в аду?»

В одной из публикаций Bangkok Post высказывается версия о том, что непосредственно перед стрельбой тот встретился с командиром, чтобы получить от того комиссию за продажу земельного участка, однако договориться мужчины не сумели.