25 человек пострадали при взрывах в Яле

Как пишет Bangkok Post, взрыв был организовано по распространенной двойной схеме: с бомбой-приманкой и основным зарядом.
Сначала у въезда на территорию SPBAC сработало небольшое взрывное устройство, а затем – когда на месте событий собрались журналисты, официальные лица, полиция и военные – была взорвана вторая бомба, заложенная в пикап.
Первая бомба взорвалась примерно в 10:30 утра, вторая около 10 мин спустя. Для поражения людей предназначался именно второй заряд.
Взрывы были организованы во время встречи главы SPBAC контр-адмирала Сомкиарта Пхонпраюна с губернаторами южных провинций и представителями местных офисов Минздрава. На встрече обсуждался коронавирус.