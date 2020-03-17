25 человек пострадали при взрывах в Яле

Две бомбы взорвались у входа в Административный центр южных приграничных провинций (SPBAC) в Яле утром 17 марта.

Новости Пхукета

17 Марта 2020, 05:42 PM

При взрывах в провинции Яла пострадали 25 человек. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, взрыв был организовано по распространенной двойной схеме: с бомбой-приманкой и основным зарядом.

Сначала у въезда на территорию SPBAC сработало небольшое взрывное устройство, а затем – когда на месте событий собрались журналисты, официальные лица, полиция и военные – была взорвана вторая бомба, заложенная в пикап.

Первая бомба взорвалась примерно в 10:30 утра, вторая около 10 мин спустя. Для поражения людей предназначался именно второй заряд.

Взрывы были организованы во время встречи главы SPBAC контр-адмирала Сомкиарта Пхонпраюна с губернаторами южных провинций и представителями местных офисов Минздрава. На встрече обсуждался коронавирус.