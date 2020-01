24-часовой забег против торговли людьми

Дата/Время начала: 18 Января 2020, 09:00 AM 18 Января 2020, 09:00 AM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Цель 24-часового забега – привлечь внимание к проблеме нелегальной торговли людьми, эксплуатации и рабства, жертвами которых каждые сутки становятся 5,5 тыс. взрослых женщин и мужчин, а также детей. Организатором забега выступает Run for The Freedom of Others, все собранные средства будут переданы правозащитным организациям. Мероприятие предполагает два формата – забег командой из восьми человек в течение 24 часов и забег командой из 4 человек в течение 2,4 часа. Для детей доступен детский забег на 24 минуты! Бежать всю дистанцию в максимальном темпе не обязательно, можно просто пройти ее. Каждый участник получит собственный беговой комплект и спецпредложение по размещению в Thanyapura Health and Sports Resort Phuket, чтобы поддержать добрую инициативу, хорошо провести время с друзьями и семьей и позаниматься спортом в уникальном месте. Записывайтесь СЕЙЧАС в качестве команды или индивидуального участника на uwcthailand.ac.th/24-hour-race