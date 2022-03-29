22-й турнир по регби Phuket International Rugby 10s

Дата/Время начала: 13 Мая 2022, 09:00 AM - 15 Мая 2022, 06:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Хорошо вернуться в игру. Турнир Aussie Bar Phuket International Rugby 10s снова состоится на Пхукете в 2022 году, собирая команды рэгбистов со всего региона в схватке за право именоваться победителями одних их лучших социальных соревнований по регби в Азии. Место проведения – Thanyapura Sports Club, даты – 13-15 мая. Отметьте эти дни в календаре, чтобы не пропустить праздник спорта и хорошего настроения. Подробную информацию можно получить по эл. почте phuket10s@outlook.com или найти на сайте www.phuket10s.com. Спонсоры турнира – Sponsored by Aussie Bar Phuket, Athena Siam Co.Ltd, The Phuket News, World Flair. Мероприятие проводится в целях сбора средств для Asia Center Foundation, который вот уже двадцатый год открывает детям дорогу в лучшее будущее.