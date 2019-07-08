18 офицеров пхукетской полиции переведут на новые места службы 1 августа

Шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Понгвут Понгсри подписал приказ о переводе на новые места службы 18 пхукетских офицеров.

Новости Пхукета

8 Июля 2019, 04:27 PM

Шеф полиции по восьмому региону подписал приказ о переводе на новые места службы 18 пхукетских офицеров.

Приказ, копия которого имеется в распоряжении The Phuket News, был подписан генералом Понгсри еще 30 июня. Распоряжение вступает в силу 1 августа. В настоящий момент неизвестно, является ли ротация плановой или связана с каким-либо событиями.

В рамках ротации 14 офицеров (все в капитанском звании) будут переведены на новые места службы в пределах Пхукета, причем пятеро из них продолжат службу в региональном штабе полиции в Май-Кхао.

Еще четверо офицеров (лейтенант и три капитана) с 1 августа будут служить в других провинциях. Их места займут три офицера (лейтенант и два капитана) из провинций Ранонг, Пханг-Нга и Накхон-Сри-Тхаммарат, а также капитан из штаба полиции по восьмому региону.

Полный список трансферов доступен здесь.