15 способов уменьшить свой пластиковый след на планете

Еще несколько десятилетий назад о пластике говорили как о чудо-материале. Прочный, легкий, и удобный для производства самых разных вещей, пластик казался решение множества проблем. Но к сегодняшнему дню этот материал стал проклятием планеты, ежегодно убивающим по миллиону птиц и по сотне тысяч морских млекопитающих.

Палмер Оуянг

2 Ноября 2019, 09:00 AM

Когда-то пластик казался очень экологичным материалом из-за возможности использовать изготовленные из него вещи многие годы. Впрочем, очень скоро все полностью изменилось, пластик стал символом одноразового потребления. Фото: Mladen Antonov / AFP

Разложение пластика в природной среде занимает около 500 лет. Так что у любой зубной щетки, бутылки и пакета два пути – либо быть сожженной на мусоросжигательном заводе, либо лежать в виде мусора на пляже, либо загрязнять собой непосредственно мировой океан.

Что же можем сделать мы для уменьшения своего пластикового следа на планете? Ниже вы найдете 15 простых рекомендаций, следовать которым может каждый.

Просто говорите «нет»

Лучше не создавать мусора, чем бороться с ним. Все, чем вы пользуетесь, оставляет экологический след в процессе изготовления, транспортировки и утилизации. Так что, если вам не нужны пластиковый пакет или соломинка, просто скажите об этом в магазине и кафе. По-тайски соответствующая фраза звучит как «май ау пластик».

Подписывайте петиции

На сайте thepetitionsite.com можно подписать общую петицию против пластика Join the fight against plastic pollution и петицию Coca-Cola, your plastic waste is choking us. На change.org по хэштегу #NoFreePlastic находится петиция к Министерству природных ресурсов Таиланда за пересмотр политики в отношении пластиковых пакетов.

Ешьте меньше рыбы

Согласно исследованию Ocean Cleanup, около 46% всего пластика в так называемом Тихоокеанском мусорном пятне составляют рыболовные сети. Более того, выброшенные сети просто убивают представителей морской фауны, так что пока решение не найдено остается лишь сократить потребление рыбы или отказаться от нее. Если это вас не убеждает, подумайте о том, что в самой рыбе также может содержаться микропластик и токсины.

Всегда имейте при себе многоразовые сумки

Купите десяток многоразовых сумок и положите в машину и у входной двери дома. Кроме больших матерчатых сумок для продуктов, можно купить и маленькие для других вещей. Чтобы отказаться от пакета в ресторане, скажите «май ау тунг».

Не покупайте воду в одноразовых бутылках

Заведите себе многоразовую бутылку. Наполнять ее можно из автоматов для продажи воды, которые можно найти по всему острову. Для дома можно купить в интернет-магазине Lazada недорогой фильтр, а для ресторанов и кафе есть разработка Generation Water, производящая воду из воздуха.

Бойкотируйте компании-загрязнители

Согласно исследованию Greenpeace от 2018 года, крупнейшие загрязнители планеты пластиком – Coca Cola, PepsiCo и Nestle. Дайте им знать, что вам не все равно, и перестаньте покупать продукцию принадлежащих им брендов.

Используйте вещи повторно

Пластиковые бутылки и стеклянные банки, к примеру, отлично подходят для хранения всяких мелочей, также их можно использовать в качестве емкостей для чистящих жидкостей.

Сдавайте вещи на вторсырье

Пусть переработка пластика и не идеал, но это лучше, чем замусоривать планету. Найти список пхукетских пунктов приема вторсырья можно на сайте AsiaLifeMagazine.com по названию статьи What happens to our household rubbish in Phuket. Вместе с пластиком в переработку можно сдать стекло, металл и бумагу.

Участвуйте в субботниках

Практически каждую неделю на Пхукете проходят пляжные субботники, и некоторые группы проводят свои акции на регулярной основе. Ищите на Facebook страницы Trash Hero Phuket и Clean The Beach Bootcamp.

Делайте покупки в магазинах Zero Waste

Магазины Zero Waste Phuket и Zero Waste Shop Phuket находятся в Таланге и предлагают продукцию без упаковки, ожидая, что вы принесете свою тару. В ассортименте – чистящие средства, шампуни, жидкое мыло и другие товары, продающиеся «на вес».

Поддерживайте бизнес, отказывающийся от пластика

Уже две больших отельных сети – Marriott и Hilton – отказались от пластиковых соломинок и бутылок в своих отелях. Среди других сознательных компаний – Gallery Cafe, Wilson’s Cafe, Project Artisan, Vegan Booty Burger, Sea Bees Diving.

Откажитесь от продуктовой пластиковой пленки

Пленка SuperBee – экологичная альтернатива пластику. Продукцию выпускает компания из Чианг-Мая, которая за счет своей деятельности обеспечивает средствами на жизнь местных женщин. Купить можно в Zero Waste Shop Phuket и через сайт superbee.me.

Если нужна одноразовая посуда, используйте биоразлагаемую

Этот совет актуален владельцам кафе и ресторанов. Альтернативы пластику можно найти на dplasticThailand.com, на Gracz.co.th и, конечно, на lazada.co.th. Ключевое слово для поиска – bio-degradable.

Предпочитайте ремонт покупке новых вещей

Мы очень часто выбрасываем вещи, которые можно легко починить. В случае с пластиком для починки многих вещей хватит скотча или клея. На YouTube можно найти множество советов по починке практчиески чего угодно.

Скачайте приложение Eevie

Эта программа будет напоминать вам основные правила ответственного потребления и менять ваши повседневные привычки.

Палмер Оуянг – эко-активист, член Kamala Green Club и Asia Pacific Environmental Network (APEN).