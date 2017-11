13-й забег ради черепах Turtle Fun Run: Run Across The Sea Mini Marathon Дата/Время начала: 8 Октября 2017 05:30:00 - 8 Октября 2017 07:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 05:30 - 07:30 утра, Phuket Gateway, Май-Кхао, Таланг. Семейный забег на 2,5 км / Fun Run и VIP забег на 5,3 км / Мини-марафон на 10,2 км. Онлайн-регистрация открытадо 20 сентября 2017 на сайте www.maikhaomarineturtlefoudation.org. В период с 21 по 30 сентября зарегистрироваться можно в офисе The Mai Khao Marine Turtle Foundation (с 10:00 по 17:00). Телефон: 076 338 040. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Киттипан Адрес : JW Marriott Phuket Resort & Spa телефон : 089 733 8830 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт