12 человек помещены под наблюдение после проверок в Банг-Тао

Официальные лица отчитались о первых результатах подомовых обходов жителей Банг-Тао в поисках лиц, потенциально зараженных коронавирусом. Проверены свыше 4,1 тыс. человек, 12 помещены под наблюдение в Thalang Hospital с подозрением на COVID-19.

20 Апреля 2020, 02:30 PM

Подомовой обход жителей Банг-Таоне обошелся без массового сбора участников операции и визита губернатора. Фото: Phuket PR Department

Как сообщил проводящий проверки операционный центр, подомовом обходе жителей Банг-Тао приняли 20 команд общей численностью в 178 человек. Проверки осуществляли около сотни медицинских работников, три десятка сотрудников полиции, 15 военнослужащих ВМФ и 22 волонтера.

Особое внимание было уделено второму и пятому мубанам тамбона Чернг-Талей. Из 965 зарегистрированных домохозяйств второго мубана были проверены 665 (2,2 тыс. человек из 4,6 тыс). Пять человек были отправлены в Thalang Hospital и сейчас ожидают анализов на коронавирус.

Из 619 зарегистрированных домохозяйств пятого мубана были проверены все, плюс еще 21 домохозяйство из числа тех, которые в отчете официальных лиц указаны как «арендные». В общей сложности проверили 1,9 тыс. человек из примерно 3 тыс. зарегистрированного населения. Семь человек были отправлены в Thalang Hospital и сейчас ожидают анализов на коронавирус.

Примечательно, что 12 новых пациентов под наблюдением не попали сегодняшний отчет провинциального комитета по эпидемиологии во главе с губернатором. В отчете комитета говорится о том, что за сутки с 18 по 19 апреля выросло с 33 до 35 человек.

Одновременно пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели (19 апреля) ситуация с распространением COVID-19 на острове была лучше прогнозов. Если прогноз предполагал на соответствующую дату 404 случаев заражения, то в действительности их было выявлено 192.





