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10 Mile International Run Phuket 2018

Дата/Время начала: 24 Марта 2018 10:00:00 - 25 Марта 2018 21:00:00

На этом забеге по Пхукету участников ждут живописные зеленые пейзажи, захватывающие виды восходящего солнца и потайные тропы северной чати острова. Соревнования будут проходить на четырех дистанциях: 10 миль (16 км), 5 миль (8 км), 3 мили (4,8 км) и 500 м (забег для детей в возрасте 4-12 лет). Первая тройка в забегах на 10 и 5 миль получат кубки за победу, медали и памятные футболки получат все финишировавшие. Подробная информация и регистрация (до 17 марта включительно) на сайте https://www.thanyapura.com/event/supersports-10-mile-international-run-phuket-2018-presented-thanyapura/ .
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Thanyapura
Адрес : Thanyapura Health & Sports Resort Phuket
телефон : 076 336 000

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