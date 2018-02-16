10 Mile International Run Phuket 2018 Дата/Время начала: 24 Марта 2018 10:00:00 - 25 Марта 2018 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье На этом забеге по Пхукету участников ждут живописные зеленые пейзажи, захватывающие виды восходящего солнца и потайные тропы северной чати острова. Соревнования будут проходить на четырех дистанциях: 10 миль (16 км), 5 миль (8 км), 3 мили (4,8 км) и 500 м (забег для детей в возрасте 4-12 лет). Первая тройка в забегах на 10 и 5 миль получат кубки за победу, медали и памятные футболки получат все финишировавшие. Подробная информация и регистрация (до 17 марта включительно) на сайте https://www.thanyapura.com/event/supersports-10-mile-international-run-phuket-2018-presented-thanyapura/ . КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Thanyapura Адрес : Thanyapura Health & Sports Resort Phuket телефон : 076 336 000 Добавьте новостную ленту на свой сайт