ZUMA едет на Лайан

Зарубежные рестораны не часто радуют Пхукет визитами в формате поп-ап, но иногда это случается.

10 Декабря 2016 10:08:46

Так с 15 декабря по середину февраля на острове планирует погостить легенда современной японской кухни ZUMA, и если его поп-ап окажется успешным, то следом могут подтянуться и другие гастрономические бренды.

Имя ZUMA известно всем ведущим ресторанным критикам и гурманам мира. Первый ресторан под этим названием открыли в Лондоне в 2002 году Райнер Бекер и Арджун Уэйни, а сейчас сеть представлена в Майами, Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Риме, Стамбуле, Гонконге, Бангоке и эмирате Дубай.

Создавая ресторан, Бекер вдохновлялся форматом «изакая», когда блюда непрерывно подаются на стол в течение всей трапезы, причем сразу для всех участников обеда, а не каждому индивидуально. Свой концепт в ZUMA описывают как «аутентичные вкусы востока с уважением к традициям прошлого», при этом подчеркивают, что блюда «аутентичные, но не традиционные».

Гостя из Японии примет у себя гостиница Anantara Layan Phuket Resort, так что у резидентов Пхукета будет возможность попробовать современное прочтение японской кухни на фоне Андаманского заката.

В меню обещают быть фирменные блюда ZUMA, такие как острая говядина с кунжутом, чили и сладким соевым соусом; маринованная в мисо черная треска в листьях хоба с желтохвостом и чили-соусом; различные виды суши и сашими; понцу и маринованный по-японски чеснок. Отдельное следует упомянуть робату – японский вариант гриля на слабых углях. Кроме кухни ZUMA привезет на Пхукет и бар. За фирменные напитки ресторана будет лично отвечать менеджер Аркадиуш Рыбак.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 076 317 200 и электронной почте [email protected]