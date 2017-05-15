Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат

Газета Bangkok Post посвятила материал женщине, которая кормит желающих рисом и карри за 10 бат.

15 Мая 2017 16:58:10

Фото: Chalit Phumruang / Bangkok Post

Обычно в Таиланде за 10 бат можно купить просто рис без каких-либо дополнений, но журналистам Bangkok Post удалось найти женщину, которая каждое утро подает в своем уличном ресторане кхао гэнг (рис с карри) за эту сумму. Ее заведением Baan Khao Kaeng Jae Noi в провинции Накхон-Саван благодаря этому славится на всю округу.

Как пишет Bangkok Post, заведение располагается в тамбоне Пак-Нам-Пхо округа Мыанг-Накхон-Саван, а владеет им 48-летняя Чаньярат Кхамджамрун. По словам госпожи Кхамджамрун, стоимость блюд в ее заведении не менялась с первого дня работы, хотя цены на продукты за это время успели вырасти.

«Я хочу помочь небогатым людям есть хорошую и недорогую еду. И хотя моя прибыль мала, ресторан все еще выживает, так что я намерена продолжать придерживаться этой цены и гарантировать всем, что мой кхао гэнг – достойный выбор за уплаченные деньги», – заявила журналистам Чаньярат Кхамджамрун.

По словам госпожи Кхамджамрун, работает ее кафе уже более десяти лет. Посетители хвалят его не только за низкие цены, но и за прекрасный вкус еды, чистоту и широкий выбор различных карри (за дополнительные 5 бат можно взять второе карри к рису). Вот только работает кафе лишь по утрам. В 10:00 хозяйка закрывает заведение.