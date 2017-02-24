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Журналисту ВВС грозит тюремный срок за статью о мошенничестве с недвижимостью на Пхукете

Корреспондент ВВС Джонатан Хэд выступает ответчиком по делу о подрыве деловой репутации пхукетского юриста, одновременно ему предъявлены обвинения в компьютерных преступлениях.

Bangkok Post

24 Февраля 2017 10:37:09

В четверг, 23 февраля, корреспондент ВВС в Юго-Восточной Азии Джонатан Хэд предстал перед пхукетским судом по уголовному делу о подрыве деловой репутации (диффамации) и компьютерных преступлениях. Иск против журналиста подал местный юрист Пратуан Тханарак, фигурировавший в одной из статей Хэда, сообщает Bangkok Post.

Материал, о котором идет речь, был опубликован в сентябре 2015 года. В статье рассказывалось о том, как двое иностранцев пенсионного возраста лишились своей недвижимости на Пхукете. Одним из героев публикации был британец Иэн Рэнс (он выступает со-ответчиком по иску и, как и Хэд, виновным себя не признает).

В 2001 году Рэнс поселился на Пхукете, женился на гражданке Таиланда и приобрел недвижимости на сумму в районе 40 млн бат, оформив активы на тайскую компанию. В 2010 году он обнаружил, что супруга подделала его подпись, лишив его должности директора в компании, после чего продала всю недвижимость. В последовавшей за этим судебной тяжбе закон оказался на стороне Рэнса, его супруга была признана виновной и приговорена к четырем годам тюрьмы.

В своем материале, посвященном этой истории, журналист Джонатан Хэд писал, что местный юрист Пратуан Тханарак якобы признался, что нотариально заверил подпись господина Рэнса без личного присутствия самого британца. Юрист счел это утверждение подрывом деловой репутации и подал иск против Рэнса и Хэда.

По тайским законам диффамация является уголовным преступлением. Максимальное наказание по этой статьей – до двух лет тюрьмы. Кроме того, Хэду грозит до пяти лет по статьей о компьютерных преступлениях, поскольку его материал был размещен в интернете. На время разбирательства паспорт Хэда был изъят, так что мужчина не имеет возможности продолжать журналистскую деятельность в Юго-Восточной Азии, за исключением Таиланда.

Представители ВВС заявили, что готовы «защищать свою журналистику» и намерены очистить имя Хэда.

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