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Жителя Пхукета убило упавшими кладбищенскими воротами

Трагический инцидент произошел утром 12 ноября на католическом кладбище, расположенном за восточным крылом ТЦ Central Festival.

Дараван Накнакхон

14 Ноября 2016 08:25:06

Около 08:00 утра 12 ноября полиция Вичита получила сообщение о несчастном случае на католическом кладбище, расположенном за Central Festival East. Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили 65-летнего Вирата Сэлима, придавленного массивной секцией кладбищенских ворот. Спасатели заявили, что мужчина получил тяжелые травмы головы и спины. К моменту появления специалистов он был мертв уже около получаса.

«Согласно заявлению супруги господина Вирата, каждую субботу он ходил на кладбище и оставлял цветы на могиле матери, а затем самостоятельно закрывал кладбищенские ворота. По всей видимости, в когда он запирал кладбище в этот раз, ролик ворот выскочил из направляющих и ворота упали на него. Мужчина умер мгновенно», – рассказал капитан полиции Кхонсиринарт Тхайрат.

«Его семья не хочет расследования смерти. Впрочем, тело было доставлено в больницу Vachira Phuket Hospital, где доктора установят точное время и причину смерти», – добавил офицер.

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