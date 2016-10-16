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Жителя Пхукета требуют привлечь к ответственности за неуважение к Королю

Толпа из нескольких десятков человек собралась утром 15 октября перед зданием магазина Nam Tao Hu Samkong на Yaowarat Rd., чтобы высказать возмущение владельцу бизнеса и привлечь его к ответственности за неуважение к Королю Таиланда.

16 Октября 2016 13:15:33

Жители Пхукета уверены, что владелец магазина на Yaowarat Rd. оскорбил Его Величество. Фото: Kitsakorn Mahanchakornpong
Жители Пхукета уверены, что владелец магазина на Yaowarat Rd. оскорбил Его Величество. Фото: Kitsakorn Mahanchakornpong

Собравшиеся были убеждены, что 30-летний Сути Арамматапонгса оставил в Facebook неуважительную запись в отношении Его Величества, скончавшегося 13 октября. Что именно написал Сути, не разглашается.

Возмущенной толпе не удалось встретиться с Сути Арамматапонгсой: его магазин оказался заперт, а внутри, судя по всему, никого не было. Кроме того, на место событий через некоторое время приехали солдаты и полицейские, которые потребовали, чтобы собравшиеся разошлись. Затем к толпе вышел начальник полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджрон, объяснивший, что для возбуждения уголовного дела необходимо тщательно изучить улики.

Ситуация разрешилась тем, что большая группа недовольным отправилась в центральный полицейский участок и подала заявление на Сути Арамматапонгса по признакам нарушения статьи 120 УК Таиланда. Заявление было принято.

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